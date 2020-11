Marko z Dunaja: Skrili smo se v klet. Punce pred menoj so jokale in klicale družino

"Sedeli smo v lokalu v centru, ko je prišla specialna enota avstrijske policije in nam naročila, naj tečemo in bežimo na varno mesto," nam je povedal Marko, ki je bil v trenutku, ko se je začel teroristični napad na Dunaju, s prijatelji ravno v središču dogajanja. Skupaj s še 25 drugimi ljudmi so se skrili v klet restavracije, stražila jih je policija. Šele po uri in pol so jih spustili ven. "Punce pred menoj so jokale, klicale družino," nam je sporočil Marko, ki je po rodu iz Srbije in živi na Dunaju.