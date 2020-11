Teroristični napad na Dunaju: umrlo naj bi sedem ljudi, še veliko več ranjenih

Na Dunaju so danes zvečer nekaj minut po 20. uri odjeknili streli. Napadi so se po neuradnih informacijah zgodili pred vsaj dvema restavracijama in pred sinagogo na ulici Seitenstettengasse v prvem dunajskem okraju. Nekateri mediji poročajo o sedmih žrtvah in še veliko več ranjenih. V teku je velika policijska akcija, avstrijsko notranje ministrstvo je ob tem sporočilo, da je šlo ali za strelski pohod ali za teroristični napad.

BREAKING: Mass shooting reported in the main Jewish community center & synagogue of #Vienna, Austria. pic.twitter.com/1bcnzxJRCr — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) November 2, 2020

Kot je na Twitterju sporočila avstrijska policija, naj bi bilo ranjenih več ljudi, dogodka so se lotili z vsemi razpoložljivimi enotami. Oblasti so ljudi pozvale, naj se umaknejo na varno. En napadalec naj bi bil mrtev - razstrelil naj bi se spasom z eksplozivi, enega naj bi pridržali, več naj bi jih bilo še na begu, poročajo mediji.

V streljanju je bil težje ranjen tudi policist.

HAPPENING NOW - Terror attack in #Austria. Tens of emergency units have arrived in the city center of #Vienna. At least 7 dead, many more injured. One terrorist dead, one detained, multiple still at large.pic.twitter.com/1S5BWpplb3 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 2, 2020

Po spletu kroži več videoposnetkov, v katerih napadalci streljajo na ljudi. Mediji poročajo, da je do streljanja prišlo v bližini priljubljenega Schwedenplatza.

#BREAKING: Footage of one of the Vienna attackers in Austria pic.twitter.com/HuZJa3SN7H — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 2, 2020

BREAKING - Massive anti-terror operation in #Vienna underway after an attack on multiple locations including a Jewish synagogue. Suspects reportedly still at large.pic.twitter.com/M5121JXCz3 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 2, 2020