Napad na Dunaju: eden od napadalcev še naprej na begu #foto

Po ponedeljkovem terorističnem napadu na Dunaju je na begu še najmanj en napadalec, je zgodaj zjutraj sporočil avstrijski notranji minister Karl Nehammer. Prebivalce Dunaja je še enkrat pozval, naj ostanejo doma in naj se izogibajo središču mesta. V napadu so po zadnjih podatkih umrli najmanj trije ljudje, najmanj 15 jih je poškodovanih. Ubit je bil eden od napadalcev, po navedbah policije je bil simpatizer Islamske države.

Avstrijski notranji minister Karl Nehammer je dejal, da je bil ponedeljek eden najtežjih dni v zgodovini Avstrije. Povedal je, da je bilo v napadu "več ranjenih in več mrtvih". Po poročanju avstrijskih medijev so v napadu umrli najmanj trije ljudje, več ljudi je ranjenih, med njimi tudi policist. Ubit je bil tudi en napadalec, ki je bil tudi po Nehammerjevih besedah do zob oborožen z avtomatskim orožjem. Koliko je bilo vseh napadalcev, trenutno še ni znano.

Preberite še:

Več sto policistov v ožjem in širšem središču Dunaja pa še vedno išče najmanj enega napadalca. Foto: Reuters

Več sto policistov v ožjem in širšem središču Dunaja pa še vedno išče najmanj enega napadalca. Varnostna situacija v mestu je napeta, je opozoril minister, ki je Dunajčane pozval, naj danes ostanejo doma, če jim res ni treba v službo. Prav tako naj doma ostanejo otroci, če le lahko. Dunajčane je tudi pozval, naj se izogibajo središču mesta.

Kurz: To je bil odvraten napad

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je za ORF zgodaj zjutraj dejal, da je napade na najmanj šestiih lokacijah v starem mestnem jedru izvedlo več profesionalno oboroženih napadalcev. Po navedbah policije je bil ubiti napadalec simpatizer Islamske države. Ker je do napada prišlo tudi v bližini sinagoge, Kurz ni izključil možnosti napada z antisemitskim ozadjem. Avstrijski kancler je napad označil za odvratnega. "Nikoli se ne bomo pustili strašiti s terorizmom in se bomo proti takšnim napadom odločno borili z vsemi sredstvi," je poudaril Kurz.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Policija je po zadnjih informacijah ustrelila enega od napadalcev. Koliko jih je, še vedno ni jasno. V javnosti so se pojavile tudi informacije, da je imel ustreljeni napadalec na sebi samomorilski jopič z razstrelivom, a so policisti to zanikali in pojasnili, da je imel na sebi veliko streliva. V napadu je bilo ranjenih najmanj 15 ljudi, zdravstveno stanje najmanj sedmih je resno. V policijski akciji, ki se je začela po napadu, sodeluje okoli tisoč policistov.

Slovensko veleposlaništvo na Dunaju odsvetuje uporabo javnega prometa Slovensko veleposlaništvo na Dunaju je zaradi terorističnega napada, ki se je zgodil v ponedeljek zvečer, ljudi pozvalo, naj se izogibajo javnim prevoznim sredstvom in javnim krajem. Na Twitterju in Facebooku so pozvali tudi k spoštovanju drugih navodil avstrijske policije. (STA)

Streljala na ljudi v lokalih in na ulicah

Po navedbah prič sta napad na območju tako imenovanega Bermudskega trikotnika na Dunaju, kjer se nahaja veliko lokalov, pa tudi sinagoga, izvedla najmanj dva napadalca. Kot je za ORF opisal rabin Schlomo Hofmeister, sta streljala v ljudi v lokalih in na ulicah. Zunaj je bilo sicer veliko ljudi, saj so bili lokali odprti še zadnji dan pred današnjim zaprtjem zaradi epidemije covid-19.

Foto: Reuters

Ljudje so po tistem, ko sta začela streljati, začeli bežati iz območja in se začeli skrivati v lokale. Rabin je poklical policijo, ki je po njegovih besedah "potrebovala celo večnost", da je prišla. Kot je pojasnil, sam napada za zdaj ne vidi kot napada na sinagogo in judovsko skupnost. Po napadu je bilo v lokalih in kulturnih ustanovah na širšem območju središča Dunaja ujetih več ljudi, ki se nismo mogli vrniti domov. Javni promet so namreč ustavili, vozili niso niti taksiji, poroča STA.

Van der Bellna napad na Dunaju globoko prizadel

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je medtem na Twitterju zapisal, da ga je ponedeljkov teroristični napad na Dunaju zelo prizadel. Napovedal je, da bodo svobodo in demokracijo branili z vsemi sredstvi. "Vsi smo globoko prizadeti ob domnevnem terorističnem napadu v središču Dunaja. Naše misli in sočutje so z žrtvami, poškodovanimi in njihovimi družinami," je na Twitterju zapisal Van der Bellen.

Zahvalil se je tudi vsem policistom, reševalcem in vojakom, ki tvegajo svoja življenja, da bi zaščitili demokracijo in svobodo. "Našo svobodo in demokracijo bodo skupaj in odločno branili z vsemi potrebnimi sredstvi," je še poudaril. Zahvalil se je tudi vsem voditeljem drugih držav, ki so ob napadu izrazili solidarnost z Avstrijci.