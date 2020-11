Posnetki napadalca: na Dunaju je ubijal 20-letnik z Balkana #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za ponedeljkovim terorističnim napadom v središču Dunaja je stal 20-letni Fejzulai Kujtim z avstrijskim in severnomakedonskim potnim listom. Napadalec albanskih korenin, ki ga je ustrelila policija, se je rodil na Dunaju, kjer je tudi odraščal, njegova starša pa prihajata iz Severne Makedonije. Decembra lani so ga predčasno izpustili iz zapora po tem, ko je bil obsojen na 22 mesecev zaporne kazni, ker se je hotel pridružiti borcem Islamske države.

Napadalec z imenom Fejzulai Kujtim je bil ob napadu oborožen z avtomatsko puško, pištolo in mačeto. Nosil je tudi imitacijo eksplozivnega pasu, je pojasnil avstrijski notranji minister Karl Nehammer. Šlo je za simpatizerja skrajne skupine Islamska država, ki je bil 25. aprila leta 2019 obsojen na 22 mesecev zapora, ker je poskusil odpotovati v Sirijo, da bi se tam pridružil borcem IS.

Iz zapora so ga predčasno izpustili na prostost

Decembra lani so ga predčasno pogojno izpustili na prostost, saj so zanj kot za mladega odraslega veljali določeni privilegiji. Po poročanju nekaterih medijev je bil 20-letnik albanskega porekla, rodil pa naj bi se na Dunaju, kjer je tudi odrasel. Policijske enote so ga po besedah Nehammerja ustrelile v bližini cerkve svetega Ruperta.

Napadalca, ki je izvedel teroristični napad na Dunaju, so decembra lani predčasno izpustili iz zapora. Foto: Reuters

Policija je že ponoči preiskala njegovo stanovanje, poleg tega pa je do zdaj izvedla že več obsežnih racij v njegovem okolju. Preiskali so 15 stanovanj in pridržali več ljudi, je še povedal Nehammer. Po informacijah tabloida Kronen Zeitung je 20-letnik pred terorističnim napadom na Dunaju prisegel zvestobo novemu vodji skrajne islamistične skupine Islamska država Abuju Ibrahimu al Hašemiju al Kurašiju.

Nemčija zaostrila nadzor na meji z Avstrijo

Ker avstrijska policija še išče morebitne sostorilce, ki so pomagali napadalcu, je Nemčija okrepila nadzor na meji z Avstrijo. Več pregledov na meji z Avstrijo sta že v ponedeljek uvedli Češka in Slovaška. V Italiji se bo sešel svet za nacionalno varnost, ki ga je sklicala italijanska notranja ministrica Luciana Lamorgese.

Na srečanju, ki se ga bodo udeležili tudi predstavniki policije in obveščevalnih služb, bodo po napovedih ocenili razmere v Evropi in varnostno stanje v Italiji. Po poročanju italijanskih medijev je mogoče pričakovati, da bodo po vsej Italiji poostrili varnostne ukrepe. Da izvajajo naključne preglede na meji s sosednjo Avstrijo, če bi morebiti v njihovi smeri zbežal napadalec, je že v ponedeljek sporočila tudi Češka. V državi so po poročanju STA okrepili tudi nadzor večjih judovskih poslopij.