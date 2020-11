Dunajska junaka: turška borca gotove smrti rešila starko in policista #video

Na spletu je še vedno možno videti streljanje na dunajskem metroju, kjer se dva človeka skrivata za betonskim zidom. Zdaj je znano, da sta to ravno Turka z avstrijskim državljanstvom Özen in Gültekin, ki sta na grozljiv ponedeljkov večer rešila življenje starejši gospe in ranjenemu policistu.

"Starejša gospa je hodila ravno proti osebi s puško. Ko sva jo videla, sva jo ustavila in jo odpeljala na varno na stopnišče vhoda na metro," sta svojo strašljivo izkušnjo zaupala turškemu časopisu. "Terorist je medtem ranil tudi enega policista, tudi njemu sva pomagala priti do zdravniške pomoči, nato pa vse skupaj zaupala policiji. Strelec je bil od naju oddajen le nekaj metrov. Imel je trak in avtomatsko puško," sta še dejala junaka. Eden se je tudi lažje poškodoval. Ena izmed šiber, ki so jima švigale mimo glave, ga je zadela v nogo, a poškodba je zgolj površinska.

Dear followers,some are spreading fake news that one of the attackers in Vienna was speaking Turkish.The man in the video that is seen screaming in Turkish is a boxer and that man tried to help the police officers that got shot but sadly he got shot/wounded also by the terrorist. pic.twitter.com/iPU7lXGI5O