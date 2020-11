Slovenec na Dunaju: Tega, kar smo doživeli, ne bi privoščil nikomur #video

"Vstop v novo zaprtje države se je začel z grenkim priokusom, da smo poleg svobode in normalnega življenja izgubili tudi občutek varnosti," razmere na Dunaju po ponedeljkovem terorističnem napadu, v katerem so bili ubiti najmanj štirje ljudje, komentira 35-letni Robert Deduš, ki z ženo in novorojeno hčerko živi v avstrijski prestolnici. Kot pojasnjuje, so podobe, ki jih je bilo včeraj mogoče videti v mestu, bolj kot na Dunaj spominjale na prizore iz filmov: "Včeraj smo doživeli situacijo, ki je ne bi nikomur privoščil."

Kot da ponovno zaprtje države zaradi epidemije novega koronavirusa ne bi bilo dovolj, se je na Dunaju v ponedeljek zvečer zgodil krvav teroristični napad. "Doživeli smo situacijo, ki je ne bi nikomur privoščil. Sinoči, ko smo se večinoma pripravljali na ponovno zaprtje javnega življenja in lovili še zadnje trenutke tako imenovane svobode v restavracijah in lokalih, so vse razprave glede covida in mask preprosto obstale. Zgodil se je teroristični napad, očitno organiziran in s samo enim ciljem," pravi analitik za zavarovanja in svetovalec podjetjem Robert Deduš, ki z ženo in novorojeno hčerko živi na Dunaju.

"To se ponavadi dogaja v filmih, ne pa na Dunaju"

V času napada je bil 35-letnik, ki sicer prihaja iz Maribora, ravno v bližini Schwedenplatza, kjer so odjeknili streli. "V bližini imamo pisarno, pred novim zaprtjem države smo še malo posedeli skupaj. Še dobro, da me je poklicala žena in da sem šel očitno še pravočasno domov," pojasnjuje Deduš.

Posnetki napadov, zvoki strelov in opazovanje helikopterjev, ki so ponoči preletavali mesto, so po njegovih besedah bolj kot na resničnost spominjali na prizore iz filmov. "To se ponavadi dogaja v filmih, ne pa na Dunaju, ki je kljub epidemiji covid-19 in aktualni zdravstveni krizi vseeno precej živahen. Do včeraj smo imeli vsaj občutek varnosti, ki pa nam je zdaj prav tako odvzet," razlaga 35-letnik.

"Poleg svobode in normalnega življenja smo izgubili tudi občutek varnosti"

"Vstop v novo zaprtje države se je začel z grenkim priokusom, da smo poleg svobode in normalnega življenja izgubili tudi občutek varnosti," poudarja Deduš in dodaja, da je Dunaj, čeprav je milijonsko mesto, do zdaj veljal za relativno varno evropsko prestolnico.