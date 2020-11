Črna napoved: do konca leta več kot 300 tisoč mrtvih

Predsednik ZDA Donald Trump je bil kritičen do Evrope, ker uvaja "drakonske ukrepe", da bi zajezila širjenje novega koronavirusa. Čeprav so razmere ponekod po Evropi kritične, število okužb skokovito narašča tudi v ZDA. Brez ustreznih ukrepov se bo država kmalu znašla na robu zmogljivosti. V ZDA je zaradi novega koronavirusa umrlo že 230 tisoč ljudi, napovedi pa so črne.

Američani bodo v torek volili novega predsednika ZDA. Zdajšnji predsednik Donald Trump se bo za nov štiriletni mandat pomeril z demokratom Joejem Bidnom. V kampanji, ki je vrhunec dosegla v zadnjih nekaj mesecih, je pomembno vlogo odigrala tudi pandemija novega koronavirusa, kandidata pa imata povsem diametralen pristop, kar zadeva boj z njo. Medtem ko je Biden bolj naklonjen zapiranju države, Trump napoveduje, da tega ne bo (več) storil.

Trump kritiziral Evropo: Kaj, za vraga, delajo?

Med predvolilnim zborovanjem v Michiganu je Trump udaril tudi po Evropi. Kritiziral je ukrepe, ki jih v zadnjih tednih za zajezitev virusa sprejemajo evropske države, tudi Slovenija. Kot je dejal, je Evropa uvedla "drakonske ukrepe", hkrati pa beleži vse več primerov in vedno več smrti. "Zdaj morajo to znova početi od začetka. Kaj, za vraga, delajo? Mislim, da bom šel tja in jim to razložil," je dejal Trump in svojim privržencem zagotovil, da sam ne bo nikoli več zaprl javnega življenja. Pa je stanje v ZDA res toliko boljše kot v Evropi? Poglejmo številke.

Evropski zdravstveni sistemi na robu zmogljivosti

Drugi val novega koronavirusa je v Evropi udaril hitro in brez milosti. Zdravstveni sistemi v številnih državah so na robu zmogljivosti, nekatere države svoje bolnike pošiljajo na zdravljenje v tujino. Tako na primer v Nemčiji zdravijo tudi obolele zaradi koronavirusa iz Nizozemske. Stanje se poslabšuje v skoraj vseh evropskih državah, najhuje pa je na Češkem, v Belgiji, Luksemburgu in Sloveniji. V teh državah je 14-dnevna kumulativna incidenca okuženih na 100 tisoč prebivalcev najvišja.

Država 14-dnevna kumulativna incidenca okuženih na 100 tisoč prebivalcev Belgija 1.735,3 Češka 1.575,2 Luksemburg 1.325,3 Slovenija 1.081,5

V vseh zgoraj naštetih državah so vlade v zadnjih dneh in tednih sprejele stroge ukrepe, ki med drugim vključujejo zaprtje gostinskih lokalov in barov, omejitev gibanja in policijske ure.

Tudi Nemčija uvaja "drakonske ukrepe"

Za "drakonske ukrepe", kot jih je poimenoval Trump, pa se odločajo tudi države, kjer je 14-dnevna kumulativna incidenca okuženih na 100 tisoč prebivalcev še veliko nižja. V Nemčiji ta na primer trenutno znaša le 215, vendar so danes vseeno delno ustavili javno življenje in za mesec dni zaprli restavracije in bare, kinodvorane, gledališča.

V Nemčiji so danes za mesec dni zaprli gostinske lokale in bare, gledališča, športne dvorane. Foto: Reuters

Razmere v ZDA so daleč od dobrih

Na drugi strani Atlantika je stanje na prvi pogled veliko boljše kot v Evropi. 14-dnevna kumulativna incidenca okuženih na 100 tisoč prebivalcev v ZDA znaša 325,5. To je sicer manj kot v večini evropskih držav, ki jih je drugi val najhuje prizadel, a kljub temu precej več kot v Nemčiji, kjer te dni ugašajo javno življenje.

Udarilo jih je z nekajtedenskim zamikom

Epidemiološka slika ZDA pa je daleč od dobre. Povsem mogoče je, da se bo ponovila zgodba z začetka letošnjega leta, ko so evropske države marca ugašale javno življenje, številke okuženih v ZDA pa so bile še razmeroma nizke. Američane je nato epidemija udarila z nekajtedenskim zamikom in še močneje kot v Evropi. To je mogoče pripisati predvsem pomanjkljivim in prepozno sprejetim ukrepom.

Po številu mrtvih ZDA z veliko prednostjo

Po podatkih Univerze Johna Hopkinsa, ki spremlja podatke o okuženih in umrlih v ZDA, so od začetka epidemije v državi potrdili več kot 9,1 milijona okužb, umrlo pa je 230 tisoč ljudi. ZDA so država z najvišjim absolutnim številom smrtnih žrtev na svetu, za njimi je Brazilija, kjer je umrlo 160 tisoč ljudi.

Minuli teden so v ZDA potrdili več kot sto tisoč novih okužb, kar je največ od začetka epidemije. Foto: Reuters

Na milijon prebivalcev je v ZDA zaradi novega koronavirusa umrl 701 človek. Če ta podatek primerjamo z evropskimi državami, sta imeli več smrtnih žrtev na število prebivalcev le Belgija (1.022) in Španija (762).

Razglasili zmago nad virusom, številke v nebo

Znanstveni urad Bele hiše je pretekli teden razglasil zmago nad virusom in to uvrstil na vrh seznama dosežkov ameriškega predsednika Trumpa. Realna slika pa je povsem drugačna. V ZDA v zadnjih dneh s številom novih okužb podirajo rekorde, prav tako močno narašča število mrtvih. Konec tedna so tako v ZDA v samo enem dnevu potrdili sto tisoč novih okužb, kar se do danes ni zgodilo še v nobeni državi. Podatki kažejo, da se vsako sekundo okuži več kot en Američan.

Trump generator okužb in smrti

K hitremu širjenju okužb je prav zagotovo veliko pripomogel tudi Trump sam, saj je že na samem začetku dejal, da virus ni nevaren, in ni podpiral zapiranja države in nošenja zaščitnih mask. Predsednik se je pozneje zaradi okužbe tudi sam znašel v bolnišnici, vendar pa svojega pristopa ni spremenil, napovedal je, da države ne bo znova zapiral. "Velikim Američanom prinašam vrnitev in ne bomo imeli več nobenih karanten. To vam lahko rečem. Nobenih karanten," je povedal na enem zadnjih srečanj z volivci.

Foto: Reuters

Še več, na svojih predvolilnih zborovanjih, ki se jih udeležuje tisoče ljudi, udeleženci le redko nosijo maske in vzdržujejo fizično razdaljo. Raziskovalci univerze Stanford so celo izračunali, da so njegova zborovanja, ki jih je imel med 20. junijem in 22. septembrom, pomenila 30 tisoč novih okužb in 700 smrti.

Črna napoved: do konca leta več kot 300 tisoč mrtvih

Če v ZDA v prihodnjih dneh ne bodo sprejeli ustreznih ukrepov in hitro zajezili širjenja novega koronavirusa, bo število okužb močno naraslo, epidemijo pa bo še težje obvladati. Univerza Washington ocenjuje, da bo do 1. januarja 2021 število umrlih z zdajšnjih 230 tisoč naraslo na 318 tisoč.