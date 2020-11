Kdo je prva dama, ki bo nasledila Melanio Trump? #video

Za začetek je tu velika razlika v letih: Melania Trump je letos praznovala 50. rojstni dan, Jill Biden pa bo starostni mejnik dosegla junija prihodnje leto, ko bo dopolnila 70 let. Potem pa še razlika v poklicni poti: Melanio poznamo kot nekdanjo manekenko in fotomodel, Jill pa kot profesorico angleščine in doktorico pedagogike.

Jill Biden, rojena kot Jill Jacobs, ima zavidljivo kariero in je prva žena podpredsednika v zgodovini ZDA, ki je, medtem ko je bil njen mož Joe Biden podpredsednik ZDA, opravljala plačano službo. Tako imenovana ameriška druga dama je bila med letoma 2009 in 2017, v času mandata Baracka Obame.

Poklicno poslanstvo je že zgodaj našla v izobraževanju. Vrsto let je bila profesorica angleščine in v psihiatrični bolnišnici celo poučevala otroke s čustvenimi težavami, leta 2007 pa je doktorirala iz pedagogike.

Svoje delo obožuje tako zelo, da se mu kljub letom še ne namerava odreči, pred kratkim je celo dejala, da bo poučevala, tudi če se bo z možem preselila v Belo hišo.

Aktivno sodeluje tudi v prizadevanjih za ozaveščanje o raku na dojki. Foto: Reuters

Joe je Jill spoznal po smrti žene in hčerke

Joe in Jill sta se spoznala leta 1975 na slepem zmenku, ki ga je pripravil Joejev brat Frank. Skoraj devet let mlajša Jill je bila očarana nad njegovo olikanostjo in svoji mami kasneje dejala, da je "končno spoznala kavalirja". Biden je med predsedniško kampanjo večkrat povedal, da je vztrajal dve leti in jo petkrat zasnubil, preden je končno privolila v poroko z njim.

Pred oltar sta stopila dve leti kasneje, skoraj štiri leta in pol po tem, ko sta Joeju v prometni nesreči umrla žena Neilia in komaj eno leto stara hčerka Naomi. V vozilu sta bila tudi njegova sinova Beau in Hunter, ki sta jo odnesla z manjšimi poškodbami.

Jill je Beauja in Hunterja vzgajala kot lastna otroka, oba sta jo klicala mama. "Ona nas je spet sestavila, vame je vrnila življenje, vsem nam pa povrnila družino," je o tem že večkrat povedal Biden. Štiri leta po poroki, leta 1981, sta dobila še hčerko Ashley, Beau pa je pred petimi leti, pri starosti 46 let, umrl zaradi možganskega tumorja.

Zakonca Biden imata sedem vnukov: po Beaujevi strani dva, po Hunterjevi pa pet.

Morda bo postala prva prva dama s plačano službo zunaj Bele hiše. Foto: Reuters

Bo prva prva dama s svojo službo zunaj Bele hiše?

Med predsedniško kampanjo 2020 je bila ves čas na zborovanjih in v nekaterih zveznih državah nastopila celo večkrat kot njen mož.

Ko se je spomladi začela pandemija novega koronavirusa, je začela poučevati prek spleta, vendar je poučevanje pred volitvami začasno opustila in naznanila, da ga bo nadaljevala, tudi če Joe postane predsednik. Če bo svojo obljubo izpolnila, bo postala prva prva dama, ki bo opravljala drugo plačano delo, ločeno od Bele hiše. "To se mi zdi pomembno, saj hočem, da ljudje cenijo učitelje in to, kar prispevajo družbi. Hočem povzdigniti ta poklic," je pred kratkim povedala za CBS News.

Tudi kot prva dama se bo osredotočala na izobraževanje in se ukvarjala z družinami ameriških vojakov, kar bosta njeni glavni prioriteti, je dejala.

