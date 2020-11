Tak avtomobil vozi novi predsednik ZDA #video

Biden je med svojo kampanjo na družabnem omrežju Twitter objavil 80-sekundni posnetek, v katerem se ponosno naokoli vozi s svojim kabrioletom chevrolet corvette stingray iz leta 1967. Pred štirimi leti je v eni izmed epizod slavne oddaje Jay Leno's Garage povedal, da ima rad hitrost in zelo rad vozi, med vožnjo z enim in edinim Jayem Lenom pa je med drugim pojasnil tudi bogato zgodovino svojega najljubšega avtomobila. Predati njegove ključe bo za Bidna očitno zelo težko.

Poročno darilo očeta

Corvette poganja 5,4-litrski osemvaljni motor z 268 kilovati, pogon se na zadnja kolesa prenaša s pomočjo štiristopenjskega ročnega menjalnika. Še v današnjih časih je tako gnani model corvette zmogljiv športni avto, do stotice potrebuje 5,8 sekunde. Biden je prvi in edini lastnik tega avta, zato besede z videoposnetka niso presenetljive. ''Ljubim ta avto, nanj me vežejo samo neverjetni spomini. Vsakič ko sedem vanj, pomislim na svojega očeta in Beauja. Bog, kako si želim, da bi moj oče vozil avto.''

Bidnu je avto avgusta leta 1967 dal oče kot poročno darilo. ''Poročiti sem se nameraval avgusta 1967. Oče ni nikoli imel veliko denarja, vendar je več let vodil največji prodajni salon Chevroleta v državi. Takrat je moji bodoči ženi rekel: 'Neilia, zakaj mi ne daš svojega avtomobila (pontiac tempest iz leta 1965, moj je bil chevrolet iz leta 1963) in ga bom uredil za vajino poroko.' Čez štiri dni sva šla po svoja avtomobila in pred salonom je bilo 75 ljudi. Razmaknili so se in oče mi je rekel: 'To je vajino poročno darilo,''' je pred štirimi leti povedal v oddaji Jay Leno's Garage.

Sinova sta mu za božično darilo nekoč prenovila motor, corvette pridobiva vrednost tudi zaradi originalnega stanja. Foto: Adam Schultz za Joe Biden

Po očetu je izgubil še sina

Bidnov oče je umrl leta 2002 v starosti 86 let, 13 let pozneje je zaradi tumorja na možganih umrl še njegov sin. A družinska tragedija se je zgodila že leta 1972, ko sta tik pred božičem v prometni nesreči umrli njegova žena Neilia in 13-mesečna hčerka Naomi. V njej sta bila močno poškodovana tudi sinova Beau in Hunter.

Oče je za corvette plačal takratnih 5.600 dolarjev, kar je bilo za tisti čas zelo veliko. Še posebej za očeta, ki je marsikdaj težko shajal iz meseca v mesec. Kot je povedal Joe, je njegov oče zapustil službo, ko je njegov šef izključno zaradi zabave po tleh stresel kozarec kovancev in se zabaval ob pogledu na zaposlene, ki so jih hiteli pobirati.

Avto je imel do zdaj parkiran v domači garaži

Kot je povedal tiskovni predstavnik Ben Halle, je Biden vse do zdaj poskusil čimvečkrat sesti za volan svojega avtomobila. Parkiranega ga je namreč imel doma v Wilmingtonu, zaradi ohranjenosti in originalnosti pa je cena s takratnih pet tisoč dolarjev zdaj poskočila na okoli 90 tisoč dolarjev (75 tisoč evrov). A po mnenju zavarovalnice Hagerty bi cena za Bidnov avto lahko primerno narasla zaradi njegove vloge v politiki.

Biden bo moral avto zdaj pustiti parkiran v garaži, tajna služba mu kot bodočemu predsedniku ne bo več dovolila voziti avtomobila na javnih cestah. Foto: Adam Schultz za Joe Biden