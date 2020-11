"Amerika je lok moralnega vesolja spet upognila v smer pravičnosti. Vsi smo Američani, dajmo si priložnost," je med drugim dejal Biden. Poudaril je, da je čas za umik ostre retorike in znižanje temperature, saj politični nasprotniki niso sovražniki. Novoizvoljeni ameriški predsednik je imel govor pred konvencijskim centrom v domačem Wilmingtonu v državi Delaware pred nekaj več kot tisoč podporniki, poroča STA.

Biden obljubil, da bo kot predsednik delal za vse Američane

To je največ podpornikov, kar jih je imel Biden na svojih dogodkih po izbruhu pandemije novega koronavirusa v ZDA. To je bil verjetno tudi prvi "drive in" govor zmagovalca predsedniških volitev v zgodovini ZDA, scena pa je bila podobna zabavam in druženju Američanov na parkiriščih pred nogometnimi stadioni.

Novi ameriški predsednik Joe Biden s soprogo Jill Foto: Reuters

77-letni Biden je navdušeno pritekel na oder in med drugim dejal, da je bil izjemno presenečen, ko je videl izražanje radosti in veselja po ameriških ulicah ob svoji zmagi. Poudaril je, da bo predsednik, ki bo združeval, da ne vidi modrih (demokratskih) in rdečih (republikanskih) držav, ampak samo Združene države Amerike. Spomnil je, da je dobil več glasov kot katerikoli predsedniški kandidat v zgodovini ZDA, in obljubil, da bo delal z vsem srcem za pridobitev zaupanja vseh Američanov.

Trumpa v svojem govoru ni omenjal

Napovedal je, da bo že v ponedeljek imenoval posebno komisijo, ki bo v času predsedniške tranzicije postavila temelje za ukrepanje njegove vlade proti pandemiji. Biden je med drugim dejal, da je osvojil prepričljivo zmago za ljudi, svojega nasprotnika na volitvah, republikanskega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, pa po poročanju STA ni omenjal.

Trump poraza na volitvah za zdaj še ni priznal, njegova kampanja pa je vložila številne tožbe proti izidu volitev. Bidnovo zmago pa je očitno brez težav sprejela tudi Trumpu naklonjena televizija Fox News, ki je prenašala govor Bidna in Harrisove le z občasnim opozarjanjem, da se predsednik Trump še ni vdal in da vlaga tožbe.

Harrisova: Joe si je drznil prebiti eno od največjih ovir v Ameriki

Pred Bidnom je nastopila nova ameriška podpredsednica Kamala Harris, ki z izvolitvijo piše pomembnejše poglavje v zgodovini ZDA, kot ga je Biden kot najstarejši izvoljeni kandidat v zgodovini. Potomka priseljenca z Jamajke in priseljenke iz Indije je prišla na oder oblečena v belo v počastitev stote obletnice potrditve 19. amandmaja k ameriški ustavi, s katerim so ženske dobile volilno pravico.

"Američani so z izvolitvijo Joeja Bidna ustvarili nov dan za Ameriko. Izbrali so upanje, enotnost, dostojnost, znanost in resnico," je dejala nova ameriška podpredsednica Kamala Harris. Foto: Reuters

"Američani so z izvolitvijo Joeja Bidna ustvarili nov dan za Ameriko. Izbrali so upanje, enotnost, dostojnost, znanost in resnico," je dejala Harrisova in posebej počastila spomin na pokojnega kongresnika iz Georgie Johna Lewisa, čigar podpora je Bidna poslala na pot osvojitve demokratske nominacije in predsedniškega položaja.

Posebej se je zahvalila temnopoltim volivcem, ki so prišli na volitve, in temnopoltim ženskam, ki jih je označila za hrbtenico Amerike. Povedala je, da si njena mama, ko je prišla v ZDA kot 19-letna priseljenka iz Indije, ni mogla nikoli zamisliti današnjega dne. Pohvalila je tudi Bidna. "Joe si je drznil prebiti eno od največjih ovir v Ameriki, ko je izbral žensko za sokandidatko. Vsaka deklica, ki danes to gleda, vidi, da je Amerika država priložnosti," je dejala Harrisova.

Bidna za zmagovalca razglasili tudi v Nevadi

Ameriške televizije so po Pensilvaniji v soboto Bidna razglasile tudi za zmagovalca volitev v Nevadi. S tem je demokrat zbral že najmanj 279 od 270 elektorskih glasov, ki so potrebni za zmago na ameriških predsedniških volitvah. Nekateri mediji, na primer tiskovna agencija AP in televizija Fox News, so demokratu pripisali tudi zmago v Arizoni.

Z zmago v Arizoni, ki je drugi mediji še niso razglasili, ima Biden že 290 elektorskih glasov, preostane pa le še odločitev v Georgii in Severni Karolini. Slednjo, kjer lahko po državnem zakonu preštevajo glasovnice še 12 dni po volitvah, bo najverjetneje dobil Trump, ki bo seštevek elektorskih glasov z 214 tako povečal na 229. Na koncu bo verjetno dobil še tri elektorske glasove z Aljaske za skupni seštevek 232 elektorskih glasov.

Biden je v Georgii po poročanju STA vodil za več kot devet tisoč glasov in bo prednost najverjetneje ohranil tudi po vnovičnem štetju glasovnic ter tako osvojil dodatnih 16 elektorskih glasov za skupni seštevek 306 elektorskih glasov. Gre za enako število elektorskih glasov, kot jih je Trump na predsedniških volitvah leta 2016 osvojil proti demokratki Hillary Clinton.