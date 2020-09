Kaj si Ivana Trump misli o Melanii? Opisala jo je z eno besedo.

Melania Knauss ter Donald in Ivana Trump leta 2001 na Odprtem prvenstvu ZDA v tenisu. Melania in Donald sta se poročila štiri leta zatem.

Melania Knauss ter Donald in Ivana Trump leta 2001 na Odprtem prvenstvu ZDA v tenisu. Melania in Donald sta se poročila štiri leta zatem. Foto: Getty Images

Ivana Trump, prva žena ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je v ponedeljek gostovala v britanski pogovorni oddaji Loose Women. 71-letnica je bila s Trumpom poročena med letoma 1977 in 1992 ter ima z njim tri otroke, to pa je bil njen prvi intervju v živo, odkar je Donald Trump prisegel kot predsednik ZDA.

"Zelo, zelo ponosna sem bila nanj," je dejala o Trumpovi inavguraciji, "poročena sva bila 15 let in želim mu vse najboljše. Vedela sem, da bo odlično opravljal to delo."

Foto: Getty Images

Izjave, ki so sprožile val ogorčenja

Nato pa je poskrbela za obilico ogorčenja tako pri gledalcih kot pri voditeljicah oddaje, ko se je razgovorila o Trumpovih stališčih do priseljencev, pri katerih ga menda povsem podpira. "Je republikanec kot jaz in storil je ogromno, še posebej glede priseljevanja," je izjavila in nadaljevala: "Mnogi se sploh ne oblačijo po ameriško, ampak se oblačijo, kot se. Nimajo služb, kradejo in posiljujejo ženske."

Ko so TV-voditeljice pripomnile, da so njene izjave do marsikoga žaljive, je dejala: "Imam svoje mnenje in Trump ima svoje. Se pa resnično strinjam z vsem, kar počne, kar je storil za nas, za državo in za gospodarstvo."

Izjave Ivane Trump so na družbenih omrežjih sprožile val razburjenja, v posnetku intervjuja, ki so ga objavili na uradnem kanalu oddaje na YouTubu, pa so ta del pogovora izrezali (preskok pri 4. minuti in 44 sekundah):

Intervju se je nato nadaljeval v bolj spravljivem tonu, voditeljice so Ivano med drugim povprašale, ali je že kdaj srečala zdajšnjo Trumpovo ženo Melanio in kaj si misli o njej. Ob tem je Ivana postala precej redkobesedna.

Kakšna je Melania? Tiha.

Dejala je, da je Melanio "seveda" spoznala, na vprašanje, ali Slovenka dobro opravlja delo prve dame ZDA, pa je z oklevanjem odgovorila: "Nisem prepričana. Je zelo tiha, gre tja, kamor mora iti. Tiha je."

