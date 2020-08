Vojna v Beli hiši: Melania je Ivanko Trump označila za "kačo"

Nova v vrsti knjig, ki razkrivajo umazane podrobnosti iz zasebnega življenja ameriške predsedniške družine, je Melania and Me (Melania in jaz), ki jo je napisala Stephanie Winston Wolkoff, nekdanja tesna zaupnica Melanie Trump. Knjiga spominov na njuno 15-letno prijateljstvo izide 1. septembra, ta teden pa so v medije pricurljale nekatere podrobnosti o njeni vsebini.

Boj za mesto "prve ženske" v Beli hiši

Stephanie Wolkoff v knjigi razkriva, kako ji je Melania tarnala o tem, da je Trumpova hči Ivanka, zdaj vidna članica predsedniškega kabineta, ne spoštuje in se skuša mimo nje preriniti v središče pozornosti.

Foto: Reuters

Ivanka naj bi ves čas skušala mačehi pokazati, da je pomembnejša od nje, vmešavala se je v njene zadeve, tudi v izbiro vodje Melanijinega osebja. Zaradi tega je Melania Ivanko označila za kačo, po poročanju ameriških medijev piše v knjigi.

Je Melanijin plagiat govora Michelle Obama res zakrivila Ivanka?

Nekdanja Melanijina prijateljica namiguje tudi, da je prav Ivanka zakuhala škandal z Melanijinim govorom na republikanski konvenciji leta 2016, ki naj bi bil plagiat govora nekdanje prve dame Michelle Obama. Kot trdi v knjigi, ga je napisal Rick Gates, nekdanji vidni član Trumpove predsedniške kampanje, ki naj bi delal po Ivankinih navodilih.

"Operacija blokiraj Ivanko"

Po drugi strani pa je zahrbtne igrice igrala tudi Melania, razkriva knjiga. Pred Trumpovo inavguracijo sta menda skovali načrt, kako Ivanko, ki jo je Melania klicala tudi Princeska, čim bolj izriniti iz slovesnosti. Načrtu sta nadeli ime Operacija blokiraj Ivanko, piše Stephanie Wolkoff.

"Da, to je bilo malenkostno," piše v odlomku, ki ga je na spletu objavila revija New York Magazine, "a prepričani sva bili, da se Ivanka ne bi smela riniti v središče pozornosti na očetovi inavguraciji."

Zato sta natančno preučili načrt prizorišča, pozicije televizijskih kamer in pazljivo določili, kje bo kdo sedel oziroma stal med inavguracijo. Rezultat? Med Trumpovo zaprisego je Melania stala točno tako, da je večino časa zakrivala Ivanko, v knjigi piše Stephanie Wolkoff.

Na Trumpovi inavguraciji je Melania stala tik pred Ivanko. Menda zato, da bi jo karseda zakrila pred kamerami. Foto: Reuters

Po nastanitvi v Beli hiši so se odnosi le še zaostrovali, nadaljuje. Ivanka je z možem Jaredom Kushnerjem hotela zasesti prostore v Vzhodnem krilu, ki tradicionalno pripada prvi dami. Stephanie in Melania sta jima to preprečili, a je Ivanka nadaljevala z metanjem polen pod Melanijine noge, piše nekdanja prijateljica prve dame: "Ivanka je bila odločena, da bo edina vidna Trumpova ženska v Beli hiši."

