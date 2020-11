Trump naj ne bi nikoli priznal poraza na volitvah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump naj ne bi bil nikoli pripravljen priznati poraza na volitvah proti demokratu Joeju Bidnu in se 20. januarja 2021 ne namerava udeležiti Bidnove inavguracije, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na vire iz Bele hiše. Kongresni republikanci ga pri tem podpirajo.

Pravosodni minister Bill Barr je v ponedeljek zveznim tožilcem po zveznih državah naročil, naj preiščejo kredibilne obtožbe o volilnih prevarah, vendar jim je v isti sapi naročil, naj se ne zaganjajo za fantazijami, navaja STA.

Barr je to sporočil nekaj ur potem, ko se je srečal z vodjo senatne večine Mitchem McConnellom, ki je v senatu povedal, da ima Donald Trump vso pravico preveriti morebitne volilne nepravilnosti.

Kmalu zatem je s položaja iz protesta zaradi Barrove politizacije procesa odstopil glavni tožilec ministrstva za volilni kriminal Richard Pilger, Bidnova kampanja pa je sporočila, da Barr s tem po nepotrebnem podpihuje neutemeljene obtožbe Trumpove kampanje.

Mednarodni opazovalci potrdili, da nepravilnosti ni bilo

V ponedeljek je veljavnost volitev potrdila delegacija mednarodnih opazovalcev iz Organizacije ameriških držav (OAS), ki je sporočila, da ni bilo prevar ali volilnih nepravilnosti. Edini problem, ki so ga opazili, je bil pritisk na volilne delavce med štetjem glasov, kar so počeli Trumpovi podporniki.

Bidnovo zmago so doma doslej priznali le štirje republikanski senatorji, samo Mitt Romney pa je upal na glas povedati, da to, kar dela Trump, ni prav, še posebej to, da blokira izvedbo tranzicije.

Šefica Uprave splošnih služb Emily Murphy, ki jo je Trump nastavil leta 2017, noče odobriti začetka tranzicije, iz Bele hiše pa so vsem vladnim agencijam naročili, naj ne sodelujejo z ekipami Joeja Bidna. Trump je Murphyjevi naročil, naj ne začne tranzicije, Bela hiša pa pravi, da naj vprašajo Murphyjevo, kdaj se bo začela tranzicija.

S tranzicijo se ne bo več moglo zavlačevati, ko bodo zvezne države do začetka decembra potrdile volilne izide, iz Bidnovega tabora pa Trumpovim že pošiljajo sporočila, naj se ne igrajo predolgo, ker sicer Trumpu ne bodo odobrili denarja za selitev iz Bele hiše.

Tajna služba že okrepila Bidnovo varovanje

Tajna služba medtem sicer že izvaja tranzicijo in je okrepila varovanje novoizvoljenega predsednika ZDA, Uprava za zračni promet (FAA) pa je prepovedala polete nad njegovo hišo v Delawaru.

Iz Bele hiše je prišla tudi direktiva, naj po zveznih agencijah nemudoma odpustijo vse politične nameščence, ki si bodo drznili pospravljati predale in iskati nove službe v pričakovanju zamenjave vlade.

Trump je še vedno predsednik do 20. januarja 2021, vendar pa ni jasno, ali dela kaj drugega, kot načrtuje poravnavo računov in kuha mulo.

Obveščevalnega poročila o nacionalni varnosti ni prejel od 1. oktobra, z delovno skupino proti novemu koronavirusu se ni sestal že več mesecev, že nekaj tednov pa ni znano, koga po svetu morda kliče in obratno.

Trump odpustil obrambnega ministra

Trump je v ponedeljek na Twitterju odpustil obrambnega ministra Mika Esperja, naslednja na vrsti pa bosta menda kmalu še direktor FBI Christopher Wray in direktorica obveščevalne agencije Cia Gina Haspel.

Podpredsednik ZDA Mike Pence je pobral šila in kopita ter se preselil na Florido do sobote, kjer naj bi užival v zasluženem dopustu, in ne daje izjav.

"Zavračanje izida volitev s strani republikancev je izjemno nevarno in zastruplja našo demokracijo. Joe Biden je pošteno zmagal in pika," je dejal vodja senatne manjšine Chuck Schumer, ko je pozdravil štiri republikance, ki so priznali dejstvo in pozval tudi ostale, naj bodo pametni.

McConnell in kolegi sicer niso neumni, saj jim gre za politično prihodnost, ko Trumpa ne bo v Beli hiši, še vedno pa bo obvladoval večino strankarske baze. Zato mu bodo še nekaj časa šli na roko.

"Naše ustanove so zato zgrajene. Imamo sistem za obravnavo rezultata volitev in predsednik Trump ima vso pravico, da preveri navedbe o nepravilnostih in razmisli o svojih pravnih opcijah," je dejal McConnell.

Republikance bolj strah Trumpa kot pa škode

Republikance je bolj strah Trumpa kot pa škode, ki si jo delajo. Oba senatna republikanska kandidata v Georgii sta v ponedeljek zahtevala odstop državnega sekretarja Georgie, ki je zadolžen za izvedbo volitev.

Brad Raffensperger, ki je prav tako republikanec, jima je odgovoril naj na njegov odstop kar pozabita in se raje osredotočita na drugi krog volitev 5. januarja, ker si tudi sam želi republikanske večine v zveznem senatu. V Georgii bodo prav tako ponovno prešteli predsedniške glasove, kjer Biden vodi pred Trumpom za skoraj 11.000 glasov.

Trumpova kampanja namerava nadaljevati z vlaganjem tožb, vendar doslej ni ponudila nobenega kredibilnega dokaza o kakšnih nepravilnostih, ki bi lahko vplivale na izid volitev. Njeno delo je malce oteženo, potem ko se je s koronavirusom okužil koordinator pravne kampanje David Bossie.

Najverjetneje skupaj z ministrom za stanovanja Benom Carsonom in drugimi, ki so se udeležili proslave "Trumpove zmage" v Beli hiši na volilni dan.

Giuliani napovedal najmanj deset tožb

Trumpov odvetnik Rudy Giuliani je napovedal najmanj deset tožb v desetih državah, ker naj bi obstajali močni dokazi, da so bile volitve ukradene. Dokazov ni ponudil, temveč je dejal, da bodo znani po vloženih tožbah.

Biden se na hrup ne ozira, čeprav bo moral kmalu kaj povedati glede tranzicije, ker potrebuje dostop do uradnih statistik in drugih podatkov glede boja proti pandemiji in drugega.

Odveč je verjetno omeniti, da Trump po zmagi leta 2016 ni imel nobenih težav s tranzicijo, njegova prednost pred Hillary Clinton pa je bila v ključnih državah manjša, kot je zdaj Bidnova prednost pred njim.

Danes namerava v govoru braniti zdravstveno reformo obamacare, saj vrhovno sodišče ZDA posluša argumente v tožbi Trumpove vlade za razveljavitev reforme, potem ko predsedniku to ni uspelo po zakonodajni poti, še piše STA.