Biden bo že danes zavihal rokave

Bidnova skupina za spopad s covid-19 bo med drugim dobila nalogo, da na strokovni podlagi priporoči smiselne ukrepe za zmanjšanje okužb in smrti. S tem uresničuje obljubo, da bo boj proti temu prva prioriteta. Delovni skupini bosta uvodoma predsedovala nekdanji generalni kirurg ZDA Vivek Murthy in nekdanji komisar Uprave za hrano in zdravila (FDA) David Kessler.

Med drugim namerava Biden nemudoma vrniti okrog 100 pravil glede javnega zdravja in varovanja okolja, ki so veljala v času Obamove vlade in jih je Trump odstranil.

Za Belo hišo namerava izdati nova navodila etičnega obnašanja. Podpisal bo tudi izvršni ukaz, da noben član njegove vlade ne bo smel vplivati na preiskave pravosodnega ministrstva.

Načrtuje vrsto izvršnih ukazov za razveljavitev Trumpovih ukazov

Biden namerava po prisegi 20. januarja nemudoma sesti za mizo in začeti podpisovanje množice izvršnih ukazov, s katerimi bo razveljavil izvršne ukaze predhodnika Trumpa, ki je na podoben način odpravljal dediščino predhodnika Baracka Obame.

Biden bo ZDA hitro vrnil k pariškemu podnebnemu sporazumu, ki je bil sprejet predvsem po zaslugi ZDA oziroma Obamove vlade, v kateri je bil Biden podpredsednik.

ZDA bo vrnil tudi v Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), odpravil bo prepoved prihoda v ZDA za državljane določenih muslimanskih držav in zavaroval pred izgonom nezakonite priseljence, ki so prišli v ZDA kot mladoletniki.

Bidnova odprava Trumpove dediščine bo podobno hitra in temeljita, kot je bila Trumpova odprava Obamove dediščine. Z ukrepi, ki zahtevajo zakonodajno pot, bo križ, če republikanci ohranijo večino v zveznem senatu, vendar bo Biden storil vse, kar lahko stori sam na podlagi ustavnih pooblastil.

Trump še ne namerava priznati poraza

Izid predsedniških volitev v ZDA so že pozdravili številni svetovni voditelji in čestitali Bidnu za zmago, vendar Trump še ne namerava priznati poraza, če sploh. Vztraja, da je le on dobil zakonite glasove volivcev, nasprotnik pa nezakonite, in bo nadaljeval tožbe po nekaterih ključnih zveznih državah.

Izidi volitev morajo biti potrjeni do 14. decembra, ko se po zveznih državah sestanejo elektorji in glasujejo za zmagovalca. Ustava elektorjev ne zavezuje, da upoštevajo voljo volivcev, in mogoči so tudi zapleti, če bi države z republikanskim političnim vodstvom imenovale elektorje, ki volje volivcev ne bi upoštevali.

Bidnu čestital tudi nekdanji republikanski predsednik Nekdanji predsednik ZDA republikanec George Bush mlajši je v nedeljo čestital za volilno zmago na predsedniških volitvah demokratu Joeju Bidnu, čeprav sedanji predsednik Trump za zdaj še vedno ne namerava priznati poraza, če sploh. "Poslal sem mu tople čestitke in se mu zahvalil za domoljubno sporočilo, ki ga je podal sinoči. Poklical sem tudi Kamalo Harris in ji čestital za njeno zgodovinsko izvolitev na položaj podpredsednice," je sporočil Bush mlajši. Bush mlajši oziroma celotna družina Bush nista nikoli marala Trumpa, vendar pa je izraz podpore Bidnu s strani nekdanjega republikanskega predsednika le malce presenetljiv. Namen podpore je vzpodbuditi republikance, da storijo podobno, preden bo Trump s tožbami in netenjem sporov povzročil še več škode ameriški demokraciji. Bush mlajši je sporočil, da imata z Bidnom politične razlike, vendar pa pozna demokrata in ve, da je dober človek, ki je dobil priložnost za vodenje in poenotenje ZDA. Dodal je, da Bidnu namenja molitve za uspeh in ponudbo za pomoč, tako kot je to namenil Obami in Trumpu, ko sta zmagala na volitvah.

Ameriški politični analitiki ne pričakujejo, da bo Trump do odločitve elektorjev priznal poraz, pa še potem lahko čaka na potrditev izida glasovanja elektorjev v zveznem kongresu, kar se mora zgoditi do 20. januarja 2021, ko je predvidena prisega novega predsednika.

Potem ko so Bidna v soboto razglasili za zmagovalca v Pensilvaniji in Nevadi, je zbral že najmanj 279 elektorskih glasov, za zmago pa je potrebnih 270. Nekateri, kot sta tiskovna agencija AP in televizija Fox News, so mu pripisali tudi zmago v Arizoni za skupaj 290 elektorjev.

Melania Trump pozvala k preštetju vseh zakonitih glasovnic Prva dama ZDA Melania Trump je v nedeljo prekinila molk o letošnjih volitvah in sporočila, da je treba prešteti vse "zakonite" glasovnice, ne pa tudi "nezakonitih". Sporočila je, da si Američani zaslužijo poštene volitve. "Prešteti je treba vsak zakonit, ne nezakonit glas. Našo demokracijo moramo zaščititi s popolno preglednostjo," je tvitnila prva dama ZDA. Trump in njegovi podporniki govorijo o nezakonitih glasovnicah, kar s pravnega vidika nima smisla, saj se štejejo le zakonite glasovnice. Trump je sicer kot vedno neposreden in vse glasove, ki jih je dobil Biden opredeljuje kot nezakonite, svoje glasove pa kot zakonite. Televizija CNN sicer poroča, da naj bi prva dama Trumpu skupaj s predsednikovim zetom Jaredom Kushnerjem že svetovala, naj prizna, da je izgubil volitve. Britanski tabloid Mail on Sunday pa medtem navaja besede bivše tekmovalke v Trumpovi televizijski seriji Vajenec Omarose Manigault Newman, ki trdi, da Melania šteje minute do izteka moževega predsedniškega mandata, nakar se bo od njega ločila. Trdi še, da bo Melania počakala do konca mandata, ker si moža z ločitvijo sedaj ne upa dodatno ponižati, ker bi ji lahko škodoval. Newmanova je ena od tistih iz kroga Trumpovih, ki so napisali kritične knjige.

Preostane še odločitev v Georgii in Severni Karolini ter na Aljaski, kjer bo vse tri elektorje, ki so na voljo, osvojil Trump. Najverjetneje bo zmagal še v Severni Karolini, v Georgii pa pred ponovnim preštevanjem glasovnic zaradi majhne razlike Biden vodi za okrog 10 tisoč glasov.

Glasove bodo še šteli, vendar pa je Biden dobil že več kot 75 milijonov glasov, Trump pa več kot 70 milijonov glasov, še spomni STA.