Biden vedno bližje slavju. Trump: Poskušajo mi ukrasti zmago.

Dva dni po volitvah v ZDA še vedno ni znano, ali bo aktualni predsednik, republikanec Donald Trump v Beli hiši ostal še en mandat ali se bo januarja tja vselil demokrat Joe Biden. Odločilne države bodo Georgija, Severna Karolina, Nevada, Pensilvanija in Arizona, kjer še štejejo glasovnice. V Georgii in Pensilvaniji Trump še vedno tesno vodi, a glasovnice še preštevajo. Če Biden osvoji Pensilvanijo, bo presegel mejo 270 elektorskih glasov in postal novi ameriški predsednik.

Po projekcijah Fox News in AP si je Joe Biden že zagotovil najmanj 264 elektorskih glasov, Donald Trump pa 214. Medtem ko Trump zahteva konec preštevanja glasovnic, Biden poziva k potrpežljivosti. Demokrat je dejal, da zmage ne bo razglasil, dokler ne bodo prešteli vseh glasovnic, republikanec pa je po drugi strani zmago razglasil že v povolilni noči, še preden so bili prešteti milijoni glasovnic, poroča STA.

Trump vztraja, da mu skušajo ukrasti zmago na volitvah Washington

Trump je v izjavi o volitvah v Beli hiši danes dejal, da mu demokrati poskušajo ukrasti zmago na volitvah in napovedal nadaljevanje tožb. Dokazov za nepravilnosti ali prevare na volitvah, kjer trenutno kaže na njegov poraz proti Bidnu, ni navedel. "Ne smemo dovoliti, da bi kdorkoli utišal naše volivce ali proizvedel rezultate. Naše številke so se skrivaj čudežno zmanjševale. Skušajo potvoriti volitve in tega ne smemo dovoliti," je dejal Trump, ki se od volilne noči razen preko Twitterja ni oglasil.

Foto: Reuters

Njegova prednost v določenih zveznih državah sicer ni izginjala skrivaj, ampak je usihala s štetjem glasovnic ameriških volivcev. Štetje želi Trump s tožbami zaustaviti. Ponovil je svoje znane obtožbe, da so določena mesta, ki jih vodijo demokrati, skorumpirana, volilne delavce, ki so prostovoljci in jim večinoma tega ni treba delati, pa je obtožil, da ponarejajo glasove ali preštevajo nezakonite glasove.

Poleg tega je nizal obtožbe na račun osrednjih ameriških medijev, milijarderjev in velikih tehnoloških podjetij, češ da so vsi proti njemu in podpirajo demokrata Bidna. "Mislim, da bo veliko tožb. Najverjetneje bo šlo skozi pravni proces. Imam občutek, da bodo na koncu odločili sodniki," je povedal Trump, ki polaga upe v vrhovno ameriško sodišče.

Trumpova kampanja izgubila volilni tožbi v Georgii in Michiganu

Državni sodišči v Michiganu in Georgii sta medtem v četrtek že zavrgli tožbi Trumpove kampanje zaradi domnevnih nepravilnosti pri štetju glasovnic torkovih volitev kot neutemeljeni in brez dokazov. Trumpova kampanja je napovedala še tožbo v Nevadi, po potrebi pa tudi drugje. Sodnica v Michiganu je ugotovila, da tožba Trumpove kampanje z zahtevo po zaustavitvi štetja glasovnic nima nobene osnove za uspeh.

V Georgii so se v Trumpovem taboru prav tako pritožili, naj se prekine štetje glasov, ker naj bi 53 glasovnic, ki so prišle pozno na volišča, pomešali med tiste, ki so prišle pravočasno. Sodnik je tožbo zavrnil s priporočilom, naj naslednjič priložijo kakšen dokaz. Zaradi domnevnih nepravilnosti je Trumpova kampanja napovedala tudi tožbo v okrožju Clark v Nevadi, ki zajema med drugim mesto Las Vegas.

V Pensilvaniji pa je Trumpova kampanja v četrtek uspela s tožbo, s katero je zahtevala večji dostop do volišč, kjer štejejo glasove. To je preštevanje glasov dodatno zavleklo. V ZDA so vedno šteli glasovnice še dolgo po volitvah, ker je bila volilna udeležba na letošnjih volitvah rekordna, pa so bile težave pričakovane, poroča STA.