Biden z veliko prednostjo, Trump še ni odpisan

Joe Biden in Donald Trump sta kandidata na ameriških predsedniških volitvah. Foto: Reuters

Za zmago je potrebnih najmanj 270 elektorskih glasov od skupno 538. Glede na projekcije ameriških medijev trenutno vodi Joe Biden z 264 elektorskimi glasovi, a bi Donald Trump z 214 glasovi še lahko osvojil ključne zvezne države. Sprva je bolje kazalo Trumpu, a ko so začeli šteti glasovnice, ki so prišle po pošti, se je ponekod tehtnica nagnila v prid Bidnu. Tako so zvečer ameriški mediji Bidnovo zmago razglasili v Wisconsinu, nato pa še v Michiganu.

Biden prepričan v zmago, Trumpova kampanja vlaga tožbe

Kot je sporočil Biden, je že jasno, da jih bo dosegel. "Nisem tu, da bi razglasil zmago, sporočam pa, da ko bo štetje končano, smo prepričani, da bomo zmagovalci," je dejal Biden, ki se je javil iz svojega štaba v Wilmingtonu. Neodločen je še izid v štirih zveznih državah. Biden trenutno vodi v Nevadi, ki zmagovalcu daje ravno šest elektorskih glasov. Neodločene so še Pensilvanija, Severna Karolina in Georgia.

Poleg Nevade, kjer Trumpova kampanja napoveduje tožbe, kot jih je že vložila v Michiganu in Wisconsinu, ima Biden najboljše možnosti za uspeh še v Pensilvaniji, čeprav trenutno tam za Trumpom zaostaja za okoli 300 tisoč glasov, poroča STA.