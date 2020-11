Američani na ulicah, protesti so se sprevrgli v nasilje #video

V več ameriških mestih so v napetem pričakovanju izidov predsedniških volitev v sredo izbruhnili protesti podpornikov obeh predsedniških kandidatov. Privrženci demokrata Joeja Bidna pozivajo k preštetju vseh glasovnic, podporniki republikanca Donalda Trumpa pa k zaustavitvi štetja. Protesti so sprva potekali mirno, ponekod pa so se kasneje sprevrgli v nasilje.

V Portlandu v zvezni državi Oregon je posredovala nacionalna garda, potem ko je na protestih proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, na katerih so pozivali k upoštevanju vseh oddanih volilnih lističev, izbruhnilo nasilje.

V Portlandu so policisti aretirali najmanj deset ljudi. Foto: Reuters

Po navedbah očividcev je skupina protestnikov razbijala izložbe v središču mesta. Policija je sporočila, da so izbruhnili izgredi, v katerih protestniki med drugim s steklenicami obmetavajo policiste. Možje v modrem so po poročanju STA aretirali najmanj deset ljudi.

Protestniki z avtomatskim orožjem pred center za štetje glasovnic

V Minneapolisu je policija aretirala več Bidnovih podpornikov, potem ko jih je okoli 200 blokiralo glavno ulico. O podobnih protestih poročajo tudi iz New Yorka, Filadelfije in Chicaga. V Detroitu so se Trumpovi privrženci zbrali pred centrom, kjer preštevajo glasovnice. Demonstranti so tolkli po oknih in zahtevali prekinitev štetja glasov.

V Minneapolisu je policija aretirala več Bidnovih podpornikov, potem ko so ti blokirali eno od cest. Foto: Reuters

O manjšem protestu proti nadaljevanju štetja glasov poročajo tudi iz Phoenixa v Arizoni. Ameriška televizija CNN poroča, da se je pred tamkajšnjim centrom za preštevanje glasovnic zbralo več deset oboroženih Trumpovih podpornikov, med njimi nekateri z avtomatskim orožjem. Kljub njihovim pozivom štetja glasovnic v okrožju Maricopa niso ustavili.

Trumpovi podporniki zahtevajo zaustavitev štetja glasov. Foto: Reuters