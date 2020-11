ZDA so razdeljene: Američani so se pripravili na izgrede #foto #video

Predsedniške volitve v ZDA so pokazale, da je država zelo razdeljena. Ker se bojijo, da bi rezultat volitev prinesel nasilne proteste in vandalizem, so lastniki lokalov v mestih zaščitili svoje izložbe.

Američani so danes na voliščih po ZDA odločali, kdo bo prihodnja štiri leta vodil državo. Aktualni predsednik Donald Trump in njegov tekmec Joe Biden sta po do zdaj preštetih glasovnicah precej izenačena. Ne glede na to, kdo bo zmagal, pa je že zdaj jasno, da so ZDA zelo razdeljene.

Prodajalne in lokale zaščitili pred jeznimi protestniki

Zaradi razočaranja, ki bi lahko izbruhnilo po zmagi Trumpa ali Bidna, se številni bojijo izbruha nasilnih protestov. Lastniki trgovin, lokalov in podjetij so zato v večjih mestih v zadnjih dneh zaščitili svoje izložbe pred jeznimi protestniki, uničevanjem in ropanjem.

Foto: Reuters

S tem želijo preprečiti, da bi se ponovil scenarij, ko so po smrti temnopoltega Georgea Floyda, ki je umrl med policijsko aretacijo, v nekaterih ameriških mestih izbruhnili protesti. Ponekod so se ti sprevrgli v vandalizem in ropanje trgovin. Po podatkih zavarovalnic je takrat nastalo med eno in dvema milijardama dolarjev škode.

Foto: Reuters

V Los Angelesu so mestne oblasti popolnoma zaprle dele mesta oziroma ceste za avtomobile in pešce, kjer so (prestižne) trgovine in drugi lokali.

V pripravljenosti tudi v New Yorku

Na izgrede so pripravljeni tudi v New Yorku, kjer so vse večje trgovine izložbena okna zaprle z lesenimi ploščami ali jih kako drugače zaščitile. Tudi newyorški župan Bill de Blasio je povedal, da za takšne ukrepe ni potrebe, da pa se lastniki lokalov dobro spomnijo protestov spomladi in poleti.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Pred Belo hišo postavili visoko ograjo

Na napetosti po volitvah so se v zadnjih dneh pospešeno pripravljali tudi v prestolnici Washington. Belo hišo so obdali z visoko ograjo. V pripravljenosti naj bi bilo prav tako okoli 250 pripadnikov nacionalne garde, ki bi jih vpoklicali, če bi zadeve ušle izpod nadzora.

Podobno kot v drugih večjih ameriških mestih so se tudi lastniki lokalov v prestolnici odločili, da je bolje, da zaščitijo svoje premoženje. Vsi lokali v okolici so tako že pred dnevi dobili zaščito na oknih.

Foto: Reuters

Foto: Reuters