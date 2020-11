Se bo Melania ločila od Trumpa?

Že vse od izvolitve Donalda Trumpa na mesto predsednika ZDA krožijo govorice, da je bila njegova žena Melania Trump ob novici o moževi zmagi na volitvah vse prej kot srečna. "Bila je v solzah - in to niso bile solze sreče," je pričevanja več ljudi povzel pisatelj Michael Wolff v knjigi Ogenj in bes, odmevnem zapisu o dogajanju v zakulisju Trumpove administracije.

Melania naj bi komaj čakala na konec Trumpove vladavine, da bi ga lahko nato zapustila, trdi nekdanja Trumpova sodelavka Omarosa Manigault Newman. "Šteje minute do trenutka, ko bo zapustila urad predsednika in se bo lahko ločila od njega," je izjavila, "če bi to storila prej, bi ga povsem ponižala, on pa bi zagotovo našel način, da jo kaznuje."

Je dosegla popravek predporočne pogodbe?

Trump bi se ji lahko maščeval prek njunega sina Barrona, pišejo tuji mediji. Že ko Melania Trumpu po predsedniški inavguraciji ni takoj sledila v Belo hišo, ampak je ostala v New Yorku, naj bi to bilo zato, ker se je pogajala za sinovo dediščino ter boljše pogoje v svoji predporočni pogodbi, je v knjigi Melania in jaz trdila njena nekdanja zaupnica Stephanie Winston Wolkoff.

Najverjetneje je takrat dobila, kar je želela - pod pogojem, da ostane ob možu, dokler je ta v Beli hiši, sklepajo tuji mediji.

Ločeno življenje, toda brez ločitve?

Po drugi strani pa je povsem mogoče, da se zakonca ne bosta ločila, ampak bosta le živela ločeno, piše britanski Independent. Melania v razkošnem domovanju v New Yorku, od koder se je preselila v Belo hišo, Donald pa kje drugje, najverjetneje na posestvu Mar-a-Lago na Floridi, kjer mu je prebivalstvo vendarle bolj naklonjeno kot v New Yorku.

