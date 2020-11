V ZDA padel nov rekord, v Moskvi omejujejo javno življenje

CNN in drugi mediji navajajo podatke organizacije COVID Tracking Project, ki je v torek poročala o 61.946 hospitalizacijah, kar je 2.024 več, kot je bil dozdajšnji rekord na višku prvega vala pandemije 15. aprila. V ZDA sprejemajo v bolnišnice povprečno po 1.661 pacientov s covid-19 na dan. Stopnja testov, pozitivnih na koronavirus, se je v ZDA od 5. avgusta podvojila na povprečje 8,3 odstotka, piše STA.

Število okužb narašča, drugi val pred vrati New Yorka

V Ohiu so v torek našteli 6.508 novih primerov okužbe, v Wisconsinu 7.000, tam imajo kar 36-odstotno stopnjo pozitivnih testov. Arizona je imela v torek 3.434 novih okužb, Kalifornija v ponedeljek 8.000, okužbe in hospitalizacije pa med drugim naraščajo tudi v Oklahomi, Minnesoti, Teksasu, Montani, Nebraski, Severni Dakoti in Utahu.

Drugi val se približuje tudi državi in mestu New York, ki sta čez poletje pandemijo spravila pod nadzor. Newyorški guverner Andrew Cuomo je v torek poročal o 3.965 pozitivnih testih, kar je 3,09 odstotka vseh opravljenih testov na dan. V bolnišnicah je 1.548 ljudi, v torek pa je umrlo 32 ljudi.

V primerjavi s preostalimi deli ZDA to ni tako hudo, a je imel New York čez poletje le okrog odstotek pozitivnih testov na dan, ko je prav tako na dan umrlo manj kot po deset ljudi. V sosednjem New Jerseyju so v torek poročali o 3,877 novih okužbah.

V mestu New York župan Bill de Blasio opozarja, da je drugi val pred vrati, saj so v prejšnjem tednu imeli tri dni s po več kot 600 okužbami na dan, v nedeljo jih je bilo 700, v ponedeljek 779 in v torek 795.

Pozitivnih je bilo v torek 2,31 odstotka testov, kar je manj od državnega povprečja. Sedemdnevno povprečje za mesto je zdaj 2,21 odstotka in de Blasio pravi, da bo z rastjo sedemdnevnega povprečja na tri odstotke v mestu uradno nastopil drugi val pandemije.

V Moskvi omejujejo javno življenje

V Moskvi bodo zaradi porasta števila okužb z novim koronavirusom za dva meseca omejili odpiralni čas restavracij, barov in klubov, je včeraj sporočil župan Sergej Sobjanin. Poleg tega se bodo starejši učenci šolali na daljavo, kulturne ustanove pa bodo lahko sprejele manj obiskovalcev.

Bari, klubi in restavracije bodo morali biti zaprti med 23. in 6. uro. Do 15. januarja bodo prepovedane tudi vse množične prireditve. Gledališča, kinematografi in koncertne dvorane bodo lahko zapolnili le do 25 odstotkov svojih kapacitet.

Šolarji od šestega razreda se bodo prihodnja dva meseca šolali prek spleta, to bo veljalo tudi za študente.

Poleg tega osebe, starejše od 65 let, ne bodo smele zapustiti svojih domov. To naj bi veljalo predvidoma do konca novembra. V javnem prometu, nakupovalnih središčih in drugod, kjer se zbira večje število ljudi, bo v prihodnje obvezno nošenje mask.

V Moskvi so v zadnjih dneh zaznali strm porast novih okužb z novim koronavirusom, teh je bilo tudi po okoli 6.000 na dan. Skupno so v Rusiji v zadnjem dnevu potrdili 20.977 novih okužb. Do zdaj so v državi potrdili več kot 1,8 milijona okužb, umrlo je 31.161 ljudi. Trenutno imajo okoli 435 tisoč aktivno okuženih.