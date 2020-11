Cepivo proti bolezni covid-19 pred vrati. Kdaj ga bomo dobili v Sloveniji? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija za dobavo cepiva proti novemu koronavirusu sodeluje v skupnem javnem naročanju, ki ga vodi Evropska komisija in v katerem sodelujejo vse države članice Evropske unije, so danes sporočili z ministrstva za zdravje.

Kot je pojasnil minister za zdravje Tomaž Gantar, lahko Evropska unija kot velik kupec v pogajanjih s proizvajalci cepiv proti bolezni covid-19 dosega najugodnejše pogoje, kar vključuje vse od časovnice dobav do drugih pogojev ter seveda najnižjo ceno cepiv.

"Dostopnost cepiva je bistvena za pozitiven učinek na širšo družbo Evropske unije. Zagotovo je čas dostopa do cepiva pomemben, vendar je enako pomembna tudi varnost cepiva proti koronavirusni bolezni," je pojasnil.

Evropska komisija že sklenila pogodbe o predčasnem nakupu cepiv

Evropska komisija je v pogajanja vključila sedem obetavnih proizvajalcev cepiv proti novemu koronavirusu, za katere se ocenjuje, da bodo med prvimi na svetu lahko zagotovili cepivo, seveda ob upoštevanju zahtev o varnosti, učinkovitosti in kakovosti, ki so določene s predpisi Evropske unije (EU) na področju zdravil.

Foto: Reuters Evropska komisija je že sklenila tri pogodbe o predčasnem nakupu cepiv v okviru navedenega skupnega javnega naročila, in sicer s proizvajalcem AstraZeneca za 300 milijonov odmerkov; z družbo Sanofi za 300 milijonov odmerkov ter z J & J za 200 milijonov odmerkov. V kratkem pa pričakujejo podpis pogodbe s proizvajalcem BionTech/Pfizer. Intenzivni pogovori o dobavi cepiva se nadaljujejo še s proizvajalci Curevac, Moderna ter Novavax.

"Slovenija bo podpisala pogodbe z vsemi proizvajalci cepiv proti koronavirusni bolezni, s katerimi je Evropska komisija že oziroma bo v kratkem podpisala pogodbe o nabavi po predhodni pridobitvi dovoljenja za promet na Evropski agenciji za zdravila," ob tem poudarjajo na ministrstvu.

Prvo cepivo bi bilo lahko dostopno že v drugi polovici decembra

Na ministrstvu pojasnjujejo, da se trenutno še ne ve, katerim od navedenih proizvajalcev bo uspelo na Evropski agenciji za zdravila pridobiti dovoljenje za promet za svoje cepivo in s tem dokazati njegovo varnost, učinkovitost ter kakovost. "Če bo vse v skladu s pričakovanji, bo prvo cepivo dostopno v drugi polovici decembra 2020 ali v začetku januarja 2021," dodajajo ob tem.

Foto: Reuters Takoj ko bo prvo cepivo proti bolezni covid-19 pridobilo dovoljenje za promet na Evropski agenciji za zdravila, bo v najkrajšem mogočem času dostopno tudi na trgu Evropske unije, in to vsem državam članicam hkrati. Razdelitev cepiv med države članice bo izvedena po ključu glede na delež prebivalcev v posamezni državi: za Slovenijo je to 0,47 odstotka.

"Če bodo vsi proizvajalci obetavnih cepiv, s katerimi je Evropska komisija že sklenila oziroma bo v kratkem sklenila pogodbe o predčasnem nakupu teh cepiv, dobili dovoljenje, bo imela Slovenija na voljo celo več odmerkov, kot jih bo potrebovala," so zagotovili na ministrstvu.

Vse potrebne korake za uspešno logistiko, distribucijo in razdelitev cepiv na cepilna mesta ter cepljenje proti bolezni covid-19 bo v Sloveniji določila Nacionalna strategija cepljenja proti covid-19, ki je v pripravi. Evropska komisija je vsem državam članicam poslala strategijo cepljenja, o kateri se morajo opredelili do 15. novembra ter pripraviti svojo strategijo cepljenja s finančnimi, logističnimi in izvedbenimi možnostmi.