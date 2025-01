Sodišče je ugotovilo, da pritožniki niso imeli prav, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal odvetnik von der Leyen Adrien Masset.

Drugi vir je za AFP potrdil, da je sodišče v Liegeu razglasilo za nedopustne več pritožb, ki jih je leta 2023 vložil nekdanji belgijski lobist Frederic Baldan, saj ni mogel dokazati, da je utrpel osebno škodo.

Afera je dobila ime Pfizergate

Baldanova pritožba, ki so se ji pridružili še drugi posamezniki in med drugim madžarska vlada, se je osredotočila na izmenjavo sporočil med von der Leyen in izvršnim direktorjem ameriškega farmacevta Pfizer Albertom Bourlo pred eno največjih kupčij glede nakupa cepiv proti covid-19 na vrhuncu pandemije. Afere se je prijelo poimenovanje Pfizergate.

Začetek postopka je bil sicer predviden že za lani, a so ga večkrat preložili. V začetku januarja pa je potekalo zaslišanje, na katerem so med drugim razpravljali o dopustnosti primera, poročajo belgijski mediji.

Sporno izmenjavo sporočil je prvi razkril časnik New York Times, ki je obenem vložil ločeno tožbo proti Evropski komisiji, ker ni želela razkriti vsebine sporočil, potem ko so zaprosili za to.

Dogovor, sklenjen na vrhuncu pandemije leta 2021, je sprva veljal za zmagoslavje von der Leyen. Vendar pa je sama količina kupljenih cepiv že takrat vzbujala dvome, pri čemer je Politico konec leta 2023 razkril, da je bilo neporabljenih odmerkov za najmanj štiri milijarde evrov.