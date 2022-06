Začel se je pregled novega Pfizerjevega cepiva proti covid-19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Z začetkom sprotnega pregleda bo EMA lahko ocenila te podatke, ko bodo na voljo," so sporočili iz EME in napovedali, da bo agencija ob nadaljnjem razvoju cepiva prejela tudi podatke o imunskem odzivu nanj in o njegovi učinkovitosti proti podrazličicam omikrona.

Ali bo cepivo usmerjeno proti eni ali več različicam, še ni jasno

Podrobnosti, ali bo cepivo posebej usmerjeno proti eni ali več različicam novega koronavirusa, še niso opredeljene. EMA bo tekoči pregled opravljala, dokler ne bo na voljo dovolj podatkov za uradno prošnjo za trženje zdravila v 27 državah članicah EU, je še sporočila agencija.

V vse več evropskih državah narašča skrb, da se koronavirus vrača. V Veliki Britaniji in na Nizozemskem se je stopnja okužb povečala na najvišjo raven v zadnjih treh mesecih, še poroča AFP.