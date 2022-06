EU podaljšala veljavnost covidnih potrdil do sredine prihodnjega leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Članice EU in Evropski parlament so v ponedeljek dosegli okvirni dogovor o podaljšanju veljavnosti evropskega digitalnega covidnega potrdila do 30. junija 2023, je sporočilo francosko predsedstvo Svetu EU.