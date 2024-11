Novico, da se je prijavil na tekmovanje Ema 2025, je igralec, komik in televizijski voditelj Klemen Slakonja potrdil na svojem družbenem omrežju Instagram, kjer je zapisal: "Pa dajmo! Prijava na Emo 2025 oddana."

Med tistimi, ki so novico sprejeli z odprtimi rokami in navdušenjem, so tudi številni znani igralci, med njimi Domen Valič, Jernej Kuntner in tudi partnerka Slakonje Mojca Fatur. Prihodnje leto bo tekmovanje za pesem Evrovizije potekalo v Švici, saj je na zadnjem tekmovanju slavil Švicar Nemo s pesmijo The Code.

EMA 2025 bo februarja prihodnje leto

RTV Slovenija je pred dvema tednoma objavila povabilo k sodelovanju pri izboru slovenskega predstavnika na 69. tekmovanju za pesem Evrovizije 2025. Za slovenski predizbor so predvideli 12 skladb, ki se bodo predstavile na izboru EMA 2025 1. februarja prihodnje leto. Prijave sprejemajo do 25. novembra.

Več o tem, kako bo potekal izbor za predstavnika Slovenije na Evroviziji, si lahko preberete tukaj.

V Londonu pripravlja svoj prvi samostojni EP

Devetintridesetletni Slakonja je leta 2020 izdal prvi samostojni božični EP, s svojim Small Bandom pa trenutno nastopa po vsej Sloveniji in v tujini ter tudi pripravlja prvi samostojni LP. Od leta 2010 do 2018 je bil član igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana, širšo mednarodno pozornost pa je pritegnil leta 2016 s parodijo lika in dela ruskega predsednika Vladimirja Putina. Poleg lika Putina je v svojih videoposnetkih upodobil tudi papeža Frančiška, Donalda in Melanio Trump ter tudi Angelo Merkel.