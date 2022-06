V Nemčiji nov val pandemije, rast okužb tudi v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Nemčiji so se uresničile napovedi o poletnem valu pandemije covid-19, je danes opozoril nemški minister za zdravje Karl Lauterbach. "Pričakovani poletni val okužb je žal postal resničnost," je dejal in ocenil, da bi se morali starejši in tisti z že obstoječimi zdravstvenimi težavami nujno ponovno cepiti. Kot lahko razberemo iz podatkov sledilnika za covid-19, število okužb v zadnjih dveh tednih narašča tudi v Sloveniji.