Vse, česar niste vedeli o higieni rok: zmote in resnice o razkuževanju

Za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom smo pri nas omejili druženje in zbiranje ter gibanje ljudi. Ker se večina od nas ne more popolnoma izolirati, je lahko dobra higiena rok najpomembnejša pregrada med nami in boleznijo.

Razkužila za roke na osnovi alkohola imajo ključno vlogo pri ohranjanju zdravja – še posebej zdaj, ko se bliža sezona zimskih obolenj. Letos, ko na nas povsod preži zloglasni koronavirus sars-cov-2, pa so ti izdelki še toliko bolj nujni.

Temeljita higiena rok, torej umivanje rok z milom in vodo oziroma uporaba alkoholnega razkužila za roke, kadar roke niso vidno umazane, je eden od najlažjih in najučinkovitejših načinov za ohranjanje zdravja.

Kljub temu obstaja veliko napačnih predstav o razkužilih za roke. V obdobju, ko se nepreverjena dejstva širijo še posebej hitro, je treba jasno razlikovati med dejstvi in domišljijo, zato nekaj zmot pojasnjujemo spodaj.

ZMOTA: razkužila za roke lahko povzročajo odpornost na antibiotike.

RESNICA: antibiotike zaužijemo in delujejo povsem drugače kot razkužila za roke. Alkohol v razkužilu hitro uniči širok spekter mikrobov in ne ostane dolgo na koži, da bi mikrobi zaradi tega postali odporni.

Res je, da nas uporaba mila in vode varno spremlja skozi večino vsakodnevnih položajev, a verigo prenosa okužb je mogoče učinkovito zaustaviti le z brezhibno čistočo in razkuževanjem rok. Preverite, katera razkužila za roke so osvojila svet.

ZMOTA: vsa razkužila za roke so enaka.

RESNICA: razkužila za roke na alkoholni in nealkoholni osnovi niso enaka. Delujoča učinkovina v razkužilu in njena koncentracija sta zelo pomembni. Izdelek mora biti tudi prijazen do kože, da je ne poškoduje. Seveda pa mora biti razkužilo tudi prijetno za uporabo. Razkužila s koncentracijo alkohola med 60 in 95 odstotki učinkoviteje odstranijo mikrobe kot tista z nižjo koncentracijo alkohola ali razkužila za roke brez alkohola.

Na splošno je pravilno umivanje rok dovolj, da vas varno spremlja skozi večino dnevnih scenarijev.

Razkužila za roke Sterillium® so vodilna in do kože prijazna razkužila za higiensko razkuževanje rok.

ZMOTA: dovolj je le nekajsekundni kontaktni čas z razkužilom za roke, pa tudi količina razkužila je lahko zelo majhna.

RESNICA: ljudje običajno ne uporabljajo dovolj razkužila za roke ali ga ne nanesejo na vso površino rok. Razkužilo moramo v ustrezni količini (od 3 do 5 ml) nanesti v skrčeno dlan in ga vtreti v celotno površino suhih rok. Nato dlan ob dlan podrgnemo od 5- do 10-krat, z desno dlanjo hrbtišče leve roke in obratno. Pozorni moramo biti tudi na zapestja, predele med prsti, blazinice prstov in okrog nohtov. Ne pozabimo z zaprto dlanjo krožno razkužiti tudi obeh palcev. Postopek naj traja 20–30 sekund, roke morajo biti med tem ves čas vlažne. Drgnemo, dokler se ne posušijo.

Vsa razkužila za roke podjetja HARTMANN (izdelki Sterillium®) so učinkovita tudi proti virusu sars-cov-2.

ZMOTA: razkužila izsušujejo roke.

RESNICA: pomanjkljivost pogostega umivanja z milom je, da umivanje odstranjuje tudi kožno floro in maščobo, kar kožo izsuši. Roke si umivamo od 1,5 do 2 minut. Dezinfekcija rok z alkoholnim razkužilom, kot je Sterillium®, pa je hitrejša in s svojo učinkovitostjo proti bakterijam in virusom ter izjemno prijaznostjo do kože tudi manj škodljiva. V primerjavi z umivanjem razkuževanje rok ne odstrani maščobe, temveč jo le razporedi po koži. Poleg tega razkužila za roke Sterillium® vsebujejo tudi lipidne nadomestke in snovi za nego kože, zato ne izsušujejo rok. Pri vsakem razkužilu je pomembno, da ga koža dobro prenaša.

Za občutljivo kožo je na voljo izdelek Sterillium® Classic Pure, ki je brez barvil in vonja, a vendar odlično učinkuje, koža pa ga dobro prenaša. Po 10 dneh uporabe razkužila se lahko občutno izboljša vlažnost kože, in sicer za dobrih 30 odstotkov. Prav tako lahko uporabite razkužilo za roke v gelu Sterillium® gel pure, ki ima široko učinkovitost, saj deluje baktericidno, fungicidno, virucidno (popolni virucid), mikobaktericidno, tuberkulocidno, tudi proti norovirusom, obenem pa izboljša vlažnost kože in ne daje občutka lepljivih rok.

ZMOTA: razkužilo deluje tudi, če imamo umazane roke.

RESNICA: razkužilo za roke ne bo tako učinkovito, če so naše roke zelo umazane ali mastne, saj bo umazanija vpila razkužilo, ki zato ne bo doseglo mikroorganizmov. Če imamo roke vidno umazane ali mastne, jih najprej temeljito umijmo z milom, nato uporabimo razkužilo s koncentracijo alkohola najmanj 60 odstotkov. Tako lahko precej zmanjšamo tveganje za okužbo s koronavirusom in njegovo širjenje na druge. Razkužila so učinkovita, delujejo takoj in na širok spekter mikroorganizmov, koža jih dobro prenaša in imajo dolgotrajen učinek. Prav tako je razkuževanje s priročnim izdelkom vedno in povsod dostopno, hitro in poceni.

Sterillium® je prvo razkužilo za roke na osnovi alkohola, ki se je sploh pojavilo na trgu. Letos praznuje 55-letnico obstoja, dokaz njegove najvišje kakovosti pa je tudi imenovanje za "blagovno znamko stoletja" nemške specializirane založbe Deutsche Standards. Torej – prava modra legenda.

ZMOTA: površine lahko razkužujemo z izdelki za razkuževanje rok.

RESNICA: nevarni patogeni pogosto vztrajajo na površinah tedne ali celo mesece. Površine razkužujemo predvsem z dezinfekcijskimi robčki. Pomembno je, da izdelek pustimo učinkovati dovolj časa. O načinu uporabe in delovanju se prepričamo na embalaži.

Robčki Bacillol 30® na osnovi alkohola ne puščajo sledi na razkuženih površinah, odlikuje pa jih širok spekter delovanja. Za hitro razkuževanje lahko posežete po robčkih Bacillol 30®, ki so primerni za razkuževanje zaslonov, tipkovnic, kljuk, pametnih telefonov, skratka skoraj vsega. Proti vsem pogostim bakterijam in virusom delujejo že v 30 sekundah.

ZMOTA: bolje je, če za čiščenje rok hkrati uporabimo milo in razkužilo.

RESNICA: razkužila za roke na osnovi alkohola so priročna, saj lahko zmanjšajo število mikrobov na rokah, ko smo na poti in nimamo dostopa do mila in vode.

Hkratna uporaba razkužila in mila lahko poškoduje zaščitno plast kože. Zato se odločimo le za en način čiščenja rok, seveda lahko umivanju sledi razkuževanje. Pomembno pa je, da razkužila nikoli ne nanašamo na vlažno kožo ali na kožo, na kateri so ostanki mila.

