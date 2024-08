Evropska komisija je danes za starejše od 60 let odobrila cepivo Moderne mResvia proti respiratornemu sincicijskemu virusu (RSV), ki povzroča sezonsko obolenje spodnjih dihal. Kot so sporočili iz Bruslja, je to prvič, da je v Evropski uniji odobreno mRNA cepivo za bolezen, ki ni covid-19. ZDA so sicer to novo cepivo odobrile že konec maja.