Več svetovnih voditeljev že poklicalo Bidna

Več evropskih voditeljev, med njimi nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron, je danes poklicalo novoizvoljenega predsednika ZDA Joeja Bidna. Med prvimi svetovnimi voditelji pa je bil v ponedeljek kanadski premier Justin Trudeau, ta je z Bidnom govoril o skupnih izzivih obeh držav.

Biden je danes svetovnim voditeljem zagotovil, da je Amerika nazaj, poročanje tujih tiskovnih agencij povzema STA.

Trudeau je tvitnil, da je z Bidnom med drugim govoril o pandemiji bolezni covid-19, podnebni krizi, rasni nepravičnosti, trgovanju in zvezi Nato.

Med drugim govoril tudi z Macronom, Johnsonom in Merklovo

Foto: Reuters Podobno je Biden o odnosih med državama danes govoril z nemško kanclerko Angelo Merkel. Kot so sporočili iz Berlina, sta se politika strinjala o pomembnosti transatlantskega sodelovanja.

Pomen dobrih odnosov med državama je navedel tudi francoski predsednik Macron. Med pomembnejšimi temami je v telefonskem pogovoru z Bidnom omenil podnebje, zdravje in boj proti terorizmu, povzema STA.

Okoli 25-minutni klic je z Bidnom opravil britanski premier Boris Johnson, so poročali mediji na Otoku. Johnson je med drugim izkoristil priložnost, da je demokratu čestital za zmago.

Z irskim premierjem Michealom Martinom pa je Biden govoril tudi o velikonočnem sporazumu, ki zagotavlja mir na irskem otoku.

Na temo ponovne oživitve transatlantskih odnosov po volitvah v ZDA naj bi predsednik Evropskega sveta Charles Michel še pred decembrskim vrhom EU sklical videokonferenco z voditelji držav članic, nanjo pa namerava povabiti tudi Bidna, poudarjajo viri pri EU.

Trumpov ne priznava rezultatov

Cilj videokonference je okrepiti politični dialog, razprava pa naj bi se osredotočila na pet ključnih vprašanj, ki so v skupnem interesu: boj proti novemu koronavirusu, vrednote in multilateralizem, podnebje, trgovina ter varnost in geopolitični interesi, poudarjajo viri pri EU.

Glede na projekcije ameriških medijev je Biden zmagovalec predsedniških volitev v ZDA, ki so bile prejšnji teden. Ameriški predsednik Donald Trump rezultatov ne priznava.