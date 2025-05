Kopalnica ni več zgolj prostor, kjer začnemo in končamo dan. Kopalnica je danes naš osebni wellness kotiček, zaradi česar je prava izbira ploščic in kopalniškega pohištva tista, ki lahko da piko na i pri ustvarjanju občutka udobja, celo sprostitve. Prav zato je še kako pomembno, da v poplavi ponudbe izberete tisto, ki zagotavlja najboljši preplet funkcionalnosti in estetike po vaši meri. Fero-Term, hrvaško podjetje z več kot 30-letno tradicijo, ki je prisotno tudi v Sloveniji, vam ponuja vse, kar potrebujete za ustvarjanje sanjske kopalnice, od vrhunskih izdelkov do strokovnega svetovanja in 3D-vizualizacije v njihovi ljubljanski poslovalnici. Preverili smo, kaj se skriva v njihovi ponudbi – še posebej zdaj, ko na spletni strani Fero-Term poteka akcija z do 25 odstotki popusta na več kot 700 izdelkov iz kopalniškega programa.

May Murinni ploščica Vero Cemento Grigio, May Ceramics ploščica Portlandstone Blanco mat, Concepto+ kopalniška baza Line, Concepto+ kopalniška omarica Line, Voxort kad Linea Stella Black&White, Voxort mešalnik za kad Tea Black, Voxort walk-in tuš stena Blue Black 120, Voxort polica za tuš steno 800, Voxort mešalnik za umivalnik Tea Black, Concepto+ ogledalo Leia, Voxort tuš sistem Maya, Voxort kozarec Linee, Voxort dozirnik za milo Linee. Foto: Fero-Term

Najnovejši trendi pri izbiri ploščic za kopalnice

Čeprav so ploščice v kopalnici še vedno osnovni funkcionalni element, danes z njimi ustvarjamo tudi močne estetske učinke. Prav izbor barv, materialov in oblik pogosto določi značaj prostora. Katere trende velja upoštevati pri načrtovanju kopalnice v letu 2025?

Trend #1: Veliki formati ploščic – manj fug, več elegance

Velike ploščice že nekaj sezon kraljujejo v sodobnih kopalnicah. Minimalno število fug ustvarja eleganten, čist videz prostora, hkrati pa poenostavi čiščenje. V Fero-Termovi ponudbi boste našli vrhunske kolekcije velikih ploščic v različnih videzih, od klasičnega marmorja do sodobnih industrijskih tekstur.

May Ceramics ploščica Loira Ivory, Voxort kad Terra Stripe, Voxort mešalnik za kad Tea Black, Concepto+ kopalniška baza Freda, Concepto+ ogledalo z LED osvetlitvijo Vali Touch, Voxort walk-in tuš stena Blue Premium, Voxort mešalnik za umivalnik Dahlia Cool Start, Voxort tuš sistem Dahlia, Voxort stenska niša, Voxort držalo za brisače Antea, Voxort rešetka za kanaleto Road, Voxort set kopalniških dodatkov Oliva, Voxort obešalnik 3000. Foto: Fero-Term

Trend #2: Naravni videz – kamen, les in zemeljske barve

Narava prihaja v ospredje tudi pri oblikovanju kopalnic. Ploščice, ki posnemajo teksturo naravnega kamna ali lesa, ustvarjajo topel in umirjen ambient. V Fero-Termovi poslovalnici v Ljubljani si lahko ogledate številne kombinacije naravnih vzorcev, med katerimi boste zagotovo našli navdih za svojo novo kopalnico.

Concepto+ kopalniška omarica Aniya, Concepto+ ogledalo Kim Touch, Concepto+ kopalniški element in omarica Lisa, Voxort samostoječa kad Umbriel Stripe Foto: Fero-Term

Trend #3: 3D-teksture in reliefne površine

Danes ploščice niso več zgolj ravne in gladke. V trendu so 3D-teksture, ki dajejo stenam živost in dinamiko. Izraziti reliefi, igrive geometrijske oblike in subtilne valovite linije so odlična izbira za tiste, ki si želite nekaj več.

Fero-Term: Concepto+ kopalniška omarica Coco White, May Ceramics ploščica Tilezza Raggio Rovere, May Ceramics ploščica Inlay Natural, Voxort mešalnik za umivalnik Perla Black, Voxort obešalnik 3600, Terma kopalniški radiator Cube Black, Concepto umivalnik na pult Ollie Cappuccino, Voxort polica Premium 960, Voxort dozirnik za milo Gal, Voxort kozarec Gal. Foto: Fero-Term

Trend #4: Monokromatski videz in nežni pastelni toni

Če prisegate na brezčasno eleganco, so nežni pastelni odtenki prava izbira. Bež, svetlo siva, peščena in umazano bela bodo tudi letos v ospredju. Z njimi lahko ustvarite svetel, umirjen prostor, ki kar vabi k sprostitvi. V Fero-Termovi ponudbi najdete že sestavljene kombinacije ploščic in pohištva v pastelnih tonih, ki so odlična izhodiščna točka za načrtovanje vaše kopalnice. Obiščite njihovo poslovalnico za navdih.

Fero-Term: Concepto+ kopalniška baza Diva, May Ceramics ploščica Cementino Blast Graige, May Ceramics ploščica Portlandstone Blanco, Voxort kad Stella New, Concepto+ kopalniška omarica Diva, Concepto+ ogledalo z LED osvetlitvijo Rafi Touch, Voxort mešalnik za umivalnik Maya Black Cool Start, Voxort stenska niša, Voxort obešalnik 3600, Voxort set kopalniških dodatkov, Terma radiator Tinetto Black. Foto: Fero-Term

Trendovsko kopalniško pohištvo za sodobne kopalnice

Poleg izbire ploščic ima pomembno vlogo tudi kopalniško pohištvo, za katerega je danes ključno, da združuje estetiko, ergonomijo in pametno izrabo prostora. Današnje kopalnice so zasnovane tako, da vsak centimeter šteje, zato se trendi pomikajo v smeri prilagodljivosti, minimalizma in naravnih materialov.

Trend #1: Viseče omarice za več prostora in lahkotnejši videz

Viseče kopalniške omarice so postale skorajda standard. Dvignjene od tal ustvarjajo občutek prostornosti, omogočajo lažje čiščenje in dodajo sodoben videz. V Fero-Termovi ponudbi boste našli pohištvo, ki združuje funkcionalnost in estetsko dovršenost – z mehkim zapiranjem, kakovostnimi materiali in premišljenim dizajnom.

Fero-Term: Concepto+ kopalniška omarica Romina, May Ceramics ploščica Inlay Natural, May Ceramics ploščica Cementino Blast Bone, Concepto+ kopalniška baza Romina, Voxort kad Umbriel Stripe, Voxort mešalnik za kad Dahlia, Voxort mešalnik za umivalnik Dahlia Cool Start, Concepto+ ogledalo z LED osvetlitvijo Rafi Touch, Voxort dozirnik za milo Card, Voxort kozarec Card, Voxort stenska niša, Voxort obešalnik 4000, Terma radiator Tinetto Black. Foto: Fero-Term

Trend #2: Naravni materiali in brezčasni toni

Tako kot pri ploščicah tudi pri pohištvu v ospredje stopajo naravni materiali in umirjene barvne palete. Svetel les, beli mat elementi in peščeni toni ustvarjajo umirjen in topel ambient. Fero-Term v svojo ponudbo vključuje izključno pohištvo preverjene kakovosti – pod blagovno znamko Korra boste našli izbrane kose, ki sledijo svetovnim trendom, hkrati pa ostajajo brezčasni.

Fero-Term: Concepto+ ogledalo Ezra, May Ceramics ploščica Portlandstone Blanco, Voxort kad Linea Eris Stripe, Concepto+ kopalniška baza Vanja Green, Concepto+ kopalniška omarica Vanja Green, Concepto umivalnik Bell Neve, Voxort mešalnik za umivalnik Dahlia Cool Start, Concepto+ plošča za nadgradni umivalnik Green 79, Voxort mešalnik za kad Dahlia, Voxort nosilec za ročno prho, Voxort ročna prha Dahlia, Voxort polica 760, Voxort dozirnik za milo Sabbia, Voxort kozarec Sabbia, Voxort držalo za brisače Lora, Concepto+ ročaj Ina. Foto: Fero-Term

Trend #3: Minimalistične linije in skrita funkcionalnost

Manj je več – ta filozofija se vse bolj odraža tudi v kopalniški opremi. Čiste linije, diskretni ročaji, skriti predali in inteligentne rešitve za shranjevanje poskrbijo, da je kopalnica vedno urejena in vizualno pomirjujoča. V poslovalnici Fero-Term v Ljubljani si lahko ogledate celotne sestave kopalniškega pohištva, ki jih lahko tudi kombinirate s svetili in dodatki iz njihove ponudbe.

Fero-Term: Concepto+ kopalniška baza Lava Black, May Ceramics ploščica Cementino Blast Graige Polished, May Murinni ploščica Calacatta Gold, Voxort mešalnik za umivalnik Perla Gold, Voxort tuš sistem Maya Gold, Voxort rešetka za kanaleto Road, Voxort obešalnik 4000, Voxort polica za tuš steno 800, Voxort walk-in tuš stena Blue Black 120, Concepto+ ogledalo z LED osvetlitvijo Vali Touch, Voxort dozirnik za milo Bula, Voxort kozarec Bula. Foto: Fero-Term

Trend #4: Svetila kot oblikovni poudarek

Če želite kopalnici dodati pridih elegance in značaja, razmislite o barvnih detajlih. Tuš sistemi, stene in mešalniki v bronasti, zlati ali mat črni barvi so trenutno zelo priljubljeni in se odlično ujemajo z nevtralnimi toni. Majhni kopalniški dodatki zanimivih oblik – kot so držala za brisače, kljukice ali dozirniki – bodo še dodatno izboljšali vtis prostora in vnesli noto prefinjenosti.

Fero-Term: Voxort drsna tuš vrata Blue, Voxort podometni mešalnik Perla. Foto: Fero-Term

Na kaj biti pozoren pri prenovi kopalnice?

V sklopu prenavljanja ali gradnje doma je ravno kopalnica tista, ki predstavlja eno največjih investicij. Zato je poleg estetike je pomembno razmišljati tudi o funkcionalnosti. Izbirajte pametne in dolgoročne rešitve – kot so stenske niše, ki prihranijo prostor in prispevajo k urejenemu videzu, ali večnamenske tuš police, ki jih je enostavno namestiti na steklene stene ter hkrati služijo kot držala za brisače in police za kozmetiko.

S premišljeno izbiro lahko dosežete maksimalno izkoriščenost prostora, večjo varnost in trajno praktičnost – pri tem pa bo kopalnica videti sodobno in usklajeno.

Fero-Term: Voxort tuš sistem Dahlia, Voxort stenske niše. Foto: Fero-Term

Fero-Term: Voxort polica za tuš steno 800. Foto: Fero-Term

Dobro načrtovanje je zlata vredno. Preden se odpravite v trgovino ali začnete delo, razmislite o tem, kako kopalnico uporabljate vsak dan. Koliko shranjevalnih površin potrebujete? Bi vam bolj ustrezala kad ali tuš kabina? Kje bo največ svetlobe? Odgovori na ta vprašanja vam bodo pomagali pri izbiri pravih rešitev.

Ne varčujte z besedami, posvetujte se s strokovnjaki, ki vam lahko priskrbijo tudi napredno 3D-vizualizacijo kopalnice. To svojim strankam omogočajo v podjetju Fero-Term v Ljubljani. Tako si lahko svojo novo kopalnico ogledate, še preden začnete prenovo.

Fero-Term: Voxort walk-in tuš stena Blue Premium, Voxort tuš sistem Tea Black, Voxort stenska niša. Foto: Fero-Term

Kakovost materialov naj bo pred ceno. Kopalnica je prostor z visoko stopnjo vlage in pogostim stikom z vodo, zato naj bodo materiali trpežni, odporni in kakovostni. Ploščice, pohištvo, armature in dodatki morajo zdržati vsakodnevno uporabo, obenem pa ohranjati estetski videz čez leta. V Fero-Termovi ponudbi boste našli le skrbno izbrane izdelke preverjene kakovosti, ki združujejo dizajn in vzdržljivost.

Usklajen videz – najprej navdih, potem odločitev. Preden sprejmete končno odločitev, si vzemite čas za iskanje navdiha. Na spletni strani Fero-Term in na njihovih družbenih omrežjih (Facebook, Instagram) najdete številne ideje za kombiniranje ploščic, pohištva in dodatkov. V poslovalnici v Ljubljani so vam na voljo že sestavljeni ambienti, ki vam bodo pomagali pri vizualizaciji in lažjem odločanju.

Fero-Term: Concepto+ kopalniška baza Romina, May Ceramics ploščica Cementino Blast Graige Polished, May Murinni ploščica Desert Crema, Concepto+ kopalniška omarica Romina, Voxort mešalnik za umivalnik Dahlia Cool Start, Voxort mešalnik za kad Tea, Concepto+ ogledalo z LED osvetlitvijo Rossa Touch, Voxort obešalnik 4000, Concepto+ regal Smooth Steel, Voxort posodica za vatirane blazinice Zand, Voxort pladenj Zand, Voxort dozirnik za milo Zand, Voxort posodica za milo Zand, Voxort kozarec Zand, Voxort kad Linea Star. Foto: Fero-Term