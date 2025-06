V napadu na proizraelski shod v ZDA več ranjenih #foto #video

Napadalec je po navedbah ameriške zvezne policije FBI v udeležence zborovanja metal t. i. molotovke in uporabil tudi improviziran metalec plamenov.

Po pričevanjih je med napadom vzklikal: "Svobodna Palestina" in pozival h "končanju sionistov", poročajo tuje tiskovne agencije.

Foto: Reuters Po podatkih FBI je bilo v napadu ranjenih šest ljudi, starih od 67 do 88 let, od tega en huje. Ranjen je bil tudi napadalec.

Napadalec v ZDA bival nezakonito

Svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Stephen Miller je izjavil, da je bil ta v državi nezakonito. Ob tem je na omrežju X zatrdil, da mu je vizo in delovno dovoljenje izdala vlada nekdanjega predsednika Joeja Bidna.

Ministrstvo za pravosodje ZDA je sporočilo, da sodeluje z lokalnimi organi pregona pri preiskavi napada. "Naša srca in molitve so namenjeni vsem, ki jih je prizadelo to nepotrebno nasilje, ki je sledilo nedavnim napadom na ameriške Jude. Sledili bomo dejstvom in vse storilce preganjali v skladu z zakonom," je sporočilo ministrstvo in obljubilo pregon storilca.

Foto: Reuters "Medtem ko judovska skupnost preboleva nedavne antisemitske umore v Washingtonu, je nepojmljivo, da se je soočila s še enim antisemitskim napadom tukaj, v Boulderju. Več posameznikov je bilo brutalno napadenih, medtem ko so mirno opozarjali na stisko talcev, ki jih že 604 dni zadržujejo Hamasovi teroristi v Gazi," je izjavil guverner Kolorada Jared Polis in tako spomnil na nedavni uboj dveh izraelskih diplomatov v Washingtonu.

Tudi takrat je napadalec po poročanju medijev pozival k osvoboditvi Palestine.

Policija poostrila varovanje

Organizacijo, ki prireja redne shode v podporo zajetim v Gazi, je ustanovila skupina Izraelcev v ZDA v sodelovanju s forumom družin talcev, ki deluje v Izraelu.

Foto: Reuters Bela hiša je sporočila, da so predsednika Trumpa seznanili z napadom, newyorška policija pa je za judovski praznik tednov šavuot, ki se je začel v nedeljo zvečer, povečala svojo prisotnost v sinagogah in drugih verskih objektih v New Yorku.

ZDA kot ključna zaveznica Izraelu nudijo diplomatsko in vojaško podporo v skoraj 20 mesecev trajajoči agresiji v Gazi, kjer je bilo ubitih več kot 54 tisoč Palestincev. Izrael z napadi in blokadami dobav pomoči prebivalstvo Gaze kolektivno kaznuje za smrtonosni vdor palestinskih borcev 7. oktobra 2023, ko so ti zajeli 251 ujetnikov.

Foto: Reuters Foto: Reuters