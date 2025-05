V bližini Judovskega muzeja, ki je le nekaj korakov od pisarne FBI v ameriški prestolnici, so odjeknili streli. Ubita sta bila uslužbenca izraelskega veleposlaništva, osumljenec pa je pridržan, poroča časopis The Guardian.

Osumljenca so prijeli varnostniki muzeja, ko je hotel vstopiti v stavbo, kjer se je odvijal židovski dogodek, je na polnočni tiskovni konferenci povedala županja Washingtona Muriel Bowser. Strelec sicer ni bil na nobenem varnostnem seznamu, pred streljanjem pa tudi ni bilo povečanih varnostnih groženj, so sporočili uradniki.

Tiskovna predstavnica izraelskega veleposlaništva v Washingtonu Tal Naim Cohen je dejala, da sta bila uslužbenca ustreljena od blizu, medtem ko sta bila na judovskem dogodku v Judovskem muzeju v Washingtonu.

"Popolnoma zaupamo organom pregona tako na lokalni kot na zvezni ravni, da bo strelec prijet in da bodo zaščitili izraelske predstavnike in judovsko skupnost po vseh ZDA," je poudarila v izjavi.

Danny Danon, izraelski veleposlanik pri Združenih narodih, je streljanje označil za izprijeno dejanje antisemitskega terorizma. "Prepričani smo, da bodo ameriške oblasti odločno ukrepale proti odgovornim za to zločinsko dejanje," je dejal Dannon in dodal, da bo Izrael še naprej odločno deloval za zaščito svojih državljanov in predstavnikov povsod po svetu.

Kot poroča britanski BBC, sta bili žrtvi, moški in ženska, ustreljeni, ko sta zapuščali dogodek v muzeju v ameriški prestolnici. V času streljanja naj bi bilo na dogodku v muzeju več uslužbencev izraelskega veleposlaništva.

Incident je sprožil obsežen odziv policije, ki je zaprla več osrednjih ulic v mestu. Tiskovni predstavnik izraelskega veleposlaništva je potrdil, da sta bila dva uslužbenca ustreljena od blizu, ko sta se udeležila dogodka v muzeju, poroča BBC.

Policija v sredo pozno zvečer še ni razkrila podrobnosti o morebitnem motivu za streljanje.

Izraelski predsednik Isaac Herzog je izrazil pretresenost zaradi prizorov v Washingtonu. "To je gnusno dejanje sovraštva, antisemitizma, ki je zahtevalo življenje dveh mladih uslužbencev izraelskega veleposlaništva. Naša srca so z bližnjimi umorjenih in naše neposredne molitve so z ranjenimi. Veleposlaniku in vsem zaposlenim v veleposlaništvu izrekam vso podporo."

Prejšnji teden je bil Judovski muzej v prestolnici ena od lokalnih neprofitnih organizacij v Washingtonu, ki je prejela sredstva iz programa nepovratnih sredstev v višini 500.000 dolarjev za povečanje varnosti.

Foto: Reuters