Joe Biden bo poskrbel za zgodovinski prihod v Belo hišo #video

Hišni ljubljenčki zadnja štiri leta v Beli hiši niso bili zaželeni, saj zakonca Trump nista ravno ljubitelja živali. To je pred kratkim razkril tudi Donald Trump sam, ko je med nekim shodom množici dejal: "Kako bi pa bil videti med sprehajanjem psa po trati Bele hiše? Kako bi bilo to videti? Ob tem se ne počutim dobro," pri čemer je delal grimase, kot da se mu psi gabijo.

Videoposnetek je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram delil novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden, ki je ob tem dodal fotografijo s svojim rešenčkom, nemškim ovčarjem Majorjem, ter zapisal: "Pripeljimo pse nazaj v Belo hišo."

Kaže, da mu bo to zares uspelo.

V Belo hišo se vračata ljubitelja živali

Z ženo Jill bosta s seboj pripeljala dva psa. Poleg Majorja, ki sta ga pred dvema letoma rešila iz zavetišča, še enega nemškega ovčarja, Champa. Ta je pri družini že malce dlje, dobili so ga za božič leta 2008 in mu ime nadeli v spomin na Joejevega očeta, saj je tako klical Joeja, ko je bil majhen.

Biden obožuje svoja štirinožca in ju redno razkazuje na družbenih omrežjih, z njima pa je tudi, kot že omenjeno, ljudi pozival k volitvam.

Da bo Bela hiša končno spet dobila pasje stanovalce, se veseli tudi ameriški igralec Justin Theroux, ki je šaljivo objavil, da se njegova psička Kuma, prav tako rešenka iz zavetišča, že veseli, da spozna Majorja. "Hej Major. Sem samska in iščem partnerja pri teku."

Justin Theroux je navdušen, da se v Belo hišo vračajo živali, kar je pred kratkim delil v zgodbi na omrežju Instagram. Foto: Instagram

JFK imel 18 živali, Roosevelt 24, Coolidge pa 26

Champ in Major bosta prva psa, ki bosta prestopila prag Bele hiše, odkar sta tam z družino Obama živela portugalska vodna psa Bo in Sunny.

Sicer pa se je po Beli hiši podilo že nemalo psov, mačkov in drugih živali. Skoraj vse prve družine so namreč imele hišne ljubljenčke, poleg psov in mačkov tudi hrčke, ptice, zajce in konje. John F. Kennedy jih je imel kar 18, med drugim mačka, kanarčka, ponije, pse, zajca in konja.

A ni bil predsednik z največ živalmi. Prekašala sta ga Theodore Roosevelt s 24 in Calvin Coolidge s 26. Oba sta v Beli hiši bivala s kopico zanimivih ljubljenčkov, med katerimi so bili prašič, sova, medved, rakun, osel, goske, ris, valabi in celo pigmejski povodni konj.

Zadnja štiri leta brez družbe živali so bila torej izjema, saj je bil Donald Trump poleg Jamesa K. Polka, ki je na predsedniškem stolčku sedel med letoma 1845 in 1849, edini predsednik, ki ni imel ljubljenčkov.

