Prva kadrovska poteza Joeja Bidna

Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden je sporočil, da se je Ron Klain zanj izkazal kot neprecenljiv v vseh letih, ko sta delala skupaj. "Njegove raznovrstne izkušnje in zmožnost delati z ljudmi z vsega političnega spektra so točno to, kar potrebujem pri vodji kabineta Bele hiše, ko se soočamo s to krizo in ponovno združujemo svojo državo," je poudaril Biden.

Klain je po poročanju STA služil že kot njegov prvi vodja osebja, ko je Biden leta 2009 postal ameriški podpredsednik, z njim pa je sodeloval tudi, ko je bil vodja senatnega odbora za pravosodje. 59-letni Klain je bil tudi vodja kabineta podpredsednika Ala Gora v administraciji ameriškega predsednika Billa Clintona. V času predsedovanja Baracka Obame pa je tudi usklajeval odziv Bele hiše na krizo ebole leta 2014.

Trump še ni pripravljen priznati poraza

V isti izjavi, ki jo je sredo objavila Bidnova tranzicijska ekipa, je Klain sporočil, da imenovanje za Bidnovega vodjo kabineta Bele hiše vidi kot življenjsko čast: "Veselim se, da bom njemu in novoizvoljeni podpredsednici pomagal sestaviti nadarjeno in raznoliko ekipo, ki bo delala v Beli hiši."

Ameriški predsednik Donald Trump bo poskušal po pravni poti izpodbijati rezultate ameriških volitev. Foto: Reuters

Predsednik Donald Trump je glede na projekcije vseh večjih ameriških medijev izgubil volitve 3. novembra, a do zdaj še ni priznal poraza. Loteva se obsežnega pravnega boja, s katerim želi doseči drugačen rezultat. Da je novoizvoljeni ameriški predsednik Biden, za zdaj ne želi priznati niti ključna vladna agencija, pristojna za podelitev sredstev in sodelovanje s procesom tranzicije novoizvoljenega predsednika, a Biden zagotavlja, da se na to ne bo oziral in da nadaljuje s tranzicijo, poroča STA.