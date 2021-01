Rittenhousa so po streljanju aretirali doma v državi Illinois in ga izročili Wisconsinu. Našli so se "dobri ljudje", ki so zbrali dva milijona dolarjev za njegovo varščino in sodišče ga je do konca sodnega procesa izpustilo na prostost, piše STA.

Tožilci zdaj po odkritju posnetka na družbenih medijih zahtevajo, da mu sodišče prepove pitje alkohola, druženje s skrajneži in izraze v podporo belemu supremacizmu.

Rittenhouse se je na sodišču v Kenoshi pred tednom dni izrekel za nedolžnega in od tam se je skupaj z mamo in drugimi odpravil v bar Pudgy's Pub v kraju Mount Pleasant, kjer so bili člani desničarske organizacije Ponosni fantje. Nato so se vsi skupaj veselili, popivali, fotografirali in objemali ter proslavljali.

Če so zraven starši, lahko pijejo tudi mlajši od 21 let

Wisconsin je glede alkohola za mlade zanimiva država, saj lahko pijejo alkohol tudi mlajši od 21 let, če so v spremstvu staršev. Ponosni fantje so mu med drugim zapeli, da so ponosni nanj.

Rittenhousov odvetnik John Pierce se je zgražal nad tožilci in zgražanjem javnosti nad tem, da 18-letnik v skladu z zakonom pije pivo v baru. Napadel je tudi ameriško levico in korporacije. Rittenhouse trdi, da je v Kenoshi streljal v samoobrambi, saj so ga protestniki napadli in tepli.

Takrat 17-letnik je bil v Kenoshi skupaj s številnimi desničarskimi oboroženci, ki so se postavili v vlogo braniteljev premoženja in ljudi v času, ko so protestniki proti policijskemu nasilju razbijali po mestu. Protesti so izbruhnili, ker je belopolti policist ustrelil v hrbet temnopoltega osumljenca Jacoba Blaka.