Strelec iz Kenoshe oproščen vseh obtožb

Porota v Wisconsinu je 18-letnega Kyla Rittenhousa danes oprostila vseh točk obtožnice v zvezi s streljanjem med lanskoletnimi protesti v Kenoshi, kjer je ubil dva protestnika proti policijskemu nasilju, enega pa ranil. Porota ga je oprostila obtožbe umora, poskusa umora in brezobzirnega ogrožanja.

Porota je do odločitve prišla po treh dneh in pol zasedanja in je sprejela trditev Kyla Rittenhousa, da se je le branil. Guverner Wisconsina Tony Evers je nemudoma po odločitvi pozval k miru. Za primer izgredov je sicer pripravil 500 vojakov nacionalne garde.

Rittenhouse se je lani poleti odpravil iz Antiocha v Illinoisu v Kenosho v Wascinsin, kjer so potekali protesti in nemiri, potem ko je beli policist ustrelil in ranil temnopoltega Jacoba Blaka.

Na sojenju je trdil, da je šel tja, kjer je nekoč živel, da pomaga zaščititi ljudi in lastnino pred divjanjem protestnikov. Usodnega dne so ga protestniki napadli in je bežal.

Kot mladoletnik ne bi smel imeti polavtomatske puške

Na sojenju je povedal, da so ga stisnili v kot in nekdo mu je skušal odvzeti puško, zato ga je ustrelil. Ustrelil in ubil je še enega, ki ga je udaril z desko, tretjega, ki je vanj meril s pištolo, pa je ranil.

Rittenhouse je bil lani sicer star 17 let in kot mladoletnik ne bi smel imeti pri sebi polavtomatske puške, ki jo je celo nezakonito prenesel čez državno mejo.

Tožilci so ga prikazali kot provokatorja, ki je šel v Kenosho delat težave, sam pa je dejal, da mu je šlo le za pomoč policiji in prebivalcem Kenoshe.

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je lani izjavil, da se je Rittenhouse kot kaže le branil pred napadom. Podporniki so za njegovo obrambo zbrali več kot dva milijona dolarjev.

Rittenhouse bi bil lahko na koncu obsojen za posedovanje orožja, vendar pa je sodnik Bruce Schroeder to obtožnico ovrgel. Sprejel je argument obrambe, da zakon v Wisconsinu mladoletnikom ne prepoveduje posedovanje strelnega orožja z dolgo cevjo.