Ponosni fantje obtoženi za napad na ameriški kongres

Zarote so obtoženi Ethan Nordean iz države Washington, Joseph Biggs iz Floride, Zachary Rehl iz Pensilvanije in Charles Donohoe iz Severne Karoline. Vsi so voditelji državnih izpostav svoje organizacije.

Obtožnica jih bremeni, da so pridobili paravojaško opremo, ki je bila uporabljena v napadu na kongres, da so podrli kovinske pregrade pred kongresom in usklajevali napad s prenosnimi radiji in telefonskimi aplikacijami.

V zvezi z napadom na kongres, ki je terjal pet smrtnih žrtev, je bilo doslej uradno obtoženih več kot 300 ljudi, ki so jih organi pregona prepoznali po posnetkih napada. Okrog 20 obtoženih je povezanih s Ponosnimi fanti, nekaj drugih pa s sorodnima organizacijama Varuhi prisege in Trije odstotki. Foto: Reuters