Neverjetna preobrazba igralca v legendarnega Marlona Branda

Objavljeni so prvi prizori biografskega filma o Marlonu Brandu, v katerem je legendarnega igralca upodobil Billy Zane in mnoge osupnil s tem, kako podoben je Brandu.

Kdo bi si mislil, da se lahko Billy Zane, glavni zlikovec iz filma Titanik, tako zelo približa Marlonu Brandu? To je glavna tema komentarjev na prvi napovednik filma Waltzing With Brando, v katerem se je Zane prelevil v Marlona Branda. Kot mnogi priznavajo, v nekaterih prizorih sploh ne morejo razločiti, ali gledajo Zana ali Branda.

Poglejte:

Zgodba filma je postavljena v obdobje med letoma 1969 in 1974, ko je Brando posnel filma Boter in Zadnji tango v Parizu, zasebno pa se posvetil nenavadnemu projektu. Kupil je nenaseljen otok v otočju Tahiti, da bi tja pobegnil pred hektičnim Hollywoodom, obenem pa si je želel postaviti revolucionarno, trajnostno zastavljeno in ekološko letovišče. Za to je najel Bernarda Judgea, takrat obskurnega losangeleškega arhitekta, ki je pozneje o svoji izkušnji z ekscentričnim zvezdnikom napisal knjigo, po kateri je film tudi posnet.

Film Waltzing With Brando bodo premierno predvajali na filmskem festivalu v Torinu konec novembra.

