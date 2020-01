Čista zloba (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile)

ZDA │ 2019 │ 105 min. │ Biografska kriminalna srhljivka R: Joe Berlinger│ I: Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario, John Malkovich IMDb: 6,6/10 │ Rotten Tomatoes: 56 % │ Uporabniki Googla: 88 %

Zgodbo o zloglasnem serijskem morilcu Tedu Bundyju spremljamo z vidika njegovega dolgoletnega dekleta Liz. Ta je več let zanikala obtožbe proti Bundyju, preden ga je končno predala policiji.

Ko je bil Bundy v policijskem priporu, mu je uspel drzen pobeg, a so ga ujeli in mu sodili zaradi umora, svet in Liz pa sta za resničen obseg Bundyjevih zločinov izvedela šele tik pred njegovo usmrtitvijo.

"Film se na zares vznemirjujoč in pristen način poglobi v vprašanje, kdo je bil Ted Bundy, kako je deloval, kaj so pomenili njegova aretacija, sojenje in še vedno trajajoča razvpitost, pa tudi kaj – če sploh kaj – nam lahko njegov obstoj pove o našem lastnem odnosu do skrajnega zla. /…/

In kakšen je v vlogi Bundyja Zac Efron? Po mojem mnenju osupljivo dober – obvladan, očarljiv, drzen, predan in srhljivo pristen." Owen Gleiberman, Variety

"Če gre filmu že kaj očitati, potem je to dejstvo, da se skoraj preveč približa resnici. Resnični posnetki Bundyja, ki se odvrtijo čez odjavno špico, razkrivajo, kako natančno je Berlinger /…/ poustvaril njegovo zločinsko življenje.

In vendar je uspelo Efronu – ki se tu preobrazi v nekaj ravno tako srhljivega kot privlačnega – lik navdahniti s svojo lastno vizijo." Kate Erbland, IndieWire

Napovednik filma Čista zloba: Zanimivosti: Izviren naslov filma ‒ Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (Skrajno hudobno, pretresljivo zlobno in podlo) ‒ je dobeseden citat, s katerim je sodnik Edward Cowart (v filmu ga igra John Malkovich ) med prebiranjem smrtne obsodbe označil Bundyjeva dejanja.

(v filmu ga igra ) med prebiranjem smrtne obsodbe označil Bundyjeva dejanja. Film so posneli po spominih Elizabeth Kendall z naslovom The Phantom Prince: My Life With Ted Bundy (Fantomski princ – moje življenje s Tedom Bundyjem), v katerih je avtorica razkrila podrobnosti iz sedemletnega razmerja s serijskim morilcem.

z naslovom The Phantom Prince: My Life With Ted Bundy (Fantomski princ – moje življenje s Tedom Bundyjem), v katerih je avtorica razkrila podrobnosti iz sedemletnega razmerja s serijskim morilcem. Joe Berlinger je o tej tematiki posnel že štiriurno dokumentarno serijo Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes (2019).

je o tej tematiki posnel že štiriurno dokumentarno serijo Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes (2019). Čisto zlobo so premierno prikazali na festivalu neodvisnega filma Sundance v Utahu skoraj natanko 30 let po Bundyjevi usmrtitvi, Ted Bundy pa je prav v tej zvezni državi zakrivil številne umore.

Film je igralski prvenec Jamesa Hetfielda (policist Bob Hayward), vodilnega pevca in soustanovitelja skupine Metallica. Režiser Joe Berlinger je s Hetfieldom in njegovo skupino sodeloval pri snemanju glasbenega dokumentarca Metallica: Some Kind of Monster (2004). V prizoru, v katerem Tedu Bundyju (Zac Efron) v zaporniški celici fotografirajo zobe, pa lahko slišimo tudi njihovo skladbo The Four Horsemen.

