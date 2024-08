Ameriškemu igralcu Zacu Efronu se je med počitnicami na Ibizi pripetila nesreča v bazenu, zaradi katere so ga morali odpeljati v bolnišnico. Po incidentu se je oglasil na svojih družbenih omrežjih in pojasnil, da že okreva.

Kot je poročala revija People, je imel 36-letni igralec manjši incident pri plavanju. V bazenu sta ga našla njegova uslužbenca in ga potegnila iz vode. Preventivno so ga odpeljali v bolnišnico in naslednji dan odpustili. "Z njim je vse v redu," je za revijo potrdil predstavnik Zaca Efrona.

Zahvalil se je za lepe želje

Priljubljeni igralec, ki je zaslovel v seriji filmov Gimnazijski muzikal (High School Musical), se je po incidentu oglasil na svojih družbenih omrežjih in se zahvalil za lepe želje. "Vesel in zdrav," je zapisal ob fotografiji, na kateri dviguje uteži.

Na Ibizi so ga opazili že 1. avgusta, ko si je v tamkajšnjem klubu delil oder z nizozemskim DJ Martinom Garrixom. Pred tem se je udeležil tudi otvoritve olimpijskih iger v Parizu.

Efronu nesreče sicer niso tuje. Leta 2022 je v pogovoru za revijo Men's Health priznal, da je v letu in pol utrpel različne poškodbe, vključno s strganjem sprednje križne vezi, izpahom roke in čeljusti ter zlomom zapestja. Prav zaradi izpaha čeljusti so začele krožiti govorice, da se je zvezdnik odločil za plastično operacijo, a je govorice zanikal. Pojasnil je, da je razlika v njegovem obrazu posledica nesreče in opustitve terapije, ki naj bi preprečila prekomerno kompenzacijo mišic njegovega obraza in čeljusti.

Fotografija, ki jo je Efron objavil po incidentu na Ibizi. Foto: Instagram/@zacefron

