Izzivalca (Ford v Ferrari)

Matt Damon in Christian Bale v resnični zgodbi o rivalstvu med Fordom in Ferrarijem za zmago na dirki Le Mans leta 1966. Razburljiva biografska drama Jamesa Mangolda (Logan) je prejela oskarja za najboljšo filmsko in zvočno montažo, za kipca pa se je potegovala še v dveh kategorijah, tudi v najprestižnejši.