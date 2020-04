Iz jugovzhodne Azije z ljubeznijo do filma

Predstavljamo vam celovečerce, ki so jih posneli oziroma se dogajajo v državah tako imenovanega Daljnega vzhoda – od prvega mednarodnega prejemnika oskarja za najboljši film, japonskega Parazita, do animiranih mojstrovin in vrtoglavih akcijskih uspešnic.

Parazit (Gisaengchung/Parasite, 2019)

Južnokorejska mojstrovina, ki jo je režiser Bong Joon-ho opisal kot komedijo brez klovnov in tragedijo brez antagonistov, je prejela zlato palmo in štiri oskarje ter postala prvi mednarodni celovečerec, ki je na podelitvi zlatih kipcev prejel nagradi za najboljši film in režijo. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Mirai (2018)

Dečku Kunu se zdi, da ga je njegova družina pozabila, ko pride na svet njegova mlajša sestrica Mirai. Pobegne od doma in naleti na čarobni vrt, ki mu omogoči potovanje skozi čas in srečanje s svojci v različnih časovnih obdobjih. Japonska animirana mojstrovina Mamoru Hosoda je bila nominirana za oskarja in zlati globus. • V nedeljo, 12. 4., ob 7.40 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

13 morilcev (13 Assassins, 2010)

Akcijska pustolovščina znamenitega japonskega mojstra groze Takashija Miikeja (Avdicija, Morilec Ichi) pripoveduje o skupini 13 neustrašnih bojevnikov, ki se leta 1844, ob koncu ere samurajev, zoperstavi zlobnemu gospodarju in njegovi številčni vojski. • V petek, 10. 4., ob 22.40 na Planet 2.* │ Tudi v DKino.

Okus ramna (Ramen Shop, 2018)

Mladi kuhar ramna Masato se iz domačega kraja na Japonskem odpravi v Singapur, da bi odkril resnico o svoji preteklosti. Tam ga čaka veliko več kot samo družinska skrivnost in okusni recepti, jedi, ki jih pripravlja z babico, pa so veliko več kot le vsota njihovih sestavin. • V soboto, 4. 4., ob 17.05 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Jackie Chan: Prvi udarec (Jackie Chan's First Strike, 1996)

Mojster borilnih veščin Jackie Chan v tej akcijski komediji navdušuje kot hongkonška različica Jamesa Bonda. Njegova naloga? Ujeti mora nevarnega preprodajalca orožja in mu preprečiti, da bi z ukradeno jedrsko konico ogrozil svet. • V soboto, 4. 4., ob 0.15 na Kanal A.*

Bojevnik Musa (Musa, 2001)

Leto 1375. Devet vojščakov Koryo, odposlancev kitajske cesarske vojske, dobi nalogo, da zaščiti kitajsko princeso dinastije Ming pred mongolskimi četami. Južnokorejska epska akcijska drama je imela v času produkcije večji proračun kot katerikoli južnokorejski film pred njo. • V torek, 7. 4., ob 2.05 na AMC.*

Pepel je snežno bel (Jiang hu er nv/Ash Is Purest White, 2018)

Kriminalna saga, umeščena v sodobno Kitajsko, predstavi odločno žensko, predano svojemu mafijskemu ljubimcu in zvesto podzemnemu svetu. Film se je v Cannesu potegoval za prestižno zlato palmo, predvajali pa so ga tudi na Liffu. • V videoteki DKino.

Pisma z Iwo Jime (Letters from Iwo Jima, 2006)

Japonski pogled na znamenito bitko za otok Iwo Jima, ko so se sile pod vodstvom generala Kuribajašija 40 dni junaško upirale Američanom. Vojna drama, ki jo je Clint Eastwood posnel v japonskem jeziku in japonsko igralsko zasedbo, je prejela zlati globus za najboljši tujejezični film in oskarja za najboljšo montažo zvoka. • V ponedeljek, 6. 4., ob 1.10 na Kino.*

Mary in čarobna roža (Mary and the Witch's Flower, 2017)

Naslovni lik te dih jemajoče japonske animirane pustolovščine je običajno dekle, ki blizu hiše svoje pratete najde redko cvetlico. Tako pridobi posebne moči in odnese jo v šolo za čarodeje in čarovnice – vendar kmalu odkrije, da tam preži neka temačna skrivnost. • V petek, 10. 4., ob 16.40 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Himalaja (Himalaya, 2015)

Sloviti alpinist se spopade z največjim izzivom svojega življenja, ko se odpravi na Everest, da bi pripeljal domov truplo svojega prijatelja. Južnokorejska pustolovska drama Lee Seok-hoona temelji na resničnih dogodkih. • V sredo, 15. 4., ob 14.55 na CineStar TV Premiere 1.

Morilka (Nie yin niang/The Assassin, 2015)

Tajvanski mojster Hou Hsiao-hsien predstavlja vizualno osupljivo zgodbo o skrivnostni pravičniški morilki iz devetega stoletja, ki mora odstraniti krute in skorumpirane lokalne glavarje, na koncu pa se znajde pred težko dilemo. Film je v Cannesu prejel nagrado za najboljšo režijo. • V videoteki DKino.

Noro bogati Azijci (Crazy Rich Asians, 2013)

Newyorčanka s svojim dolgoletnim fantom odpotuje v Singapur, kjer izve, da je njen partner potomec izjemno bogate dinastije. Najuspešnejšo romantično komedijo v zadnjih 15 letih je resda financiral ameriški kapital, talent pa so prispevali izključno Azijci. • V soboto, 11. 4., ob 18. na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Napovednik filma Parazit:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA AMC 232│ 246 (HD) DA Kanal A 8 │ 15 (HD) DA Kino 219│ 220 (HD) DA CineStar TV Premiere 1 225 NE