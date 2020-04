Orjaški krap v Sloveniji

Program Viasat Explore je namenjen radovednim gledalcem, ki jih zanima raziskovanje vsega novega in nenavadnega. Preverite, katere nove vsebine si boste na njem lahko ogledali aprila.

Orjaški krap (Monster Carp)

Premierno od sobote, 4. aprila, ob 21.50. │ Sezona: 4. │ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: TVF International

Ali Hamidi in njegovi ribiški kolegi se vračajo s povsem novo uspešno avanturo. Tokrat potujejo od slovenske divjine do hrvaške obale, nakar preplezajo italijanske Alpe in se podajo proti Franciji.

Četrta sezona vsebuje prav vse – od adrenalinskega lova velikih rib na nenavadnih jezerih, v katerih kar mrgoli pošasti, do ribolova v najbolj znamenitih vodah s krapi na svetu, kjer se fantje spopadejo z izredno težavnimi pogoji za lov.

Toda nič ne bo ustavilo teh ribiških fanatikov, ki so pripravljeni tvegati celo svoja življenja in okončine, da bi podrli rekorde, premagali nevarnosti in ujeli najbolj pošastnega krapa na svetu.

Peklenski prevozi (Trucking Hell)

Premierno od srede, 8. aprila, ob 21. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 20 x 60 min. │ Foto: Keshet TV

Serija razkriva zakulisje sveta vlečnih tovornjakarjev, ki so sposobni dvigniti in odvleči največje in najtežje stroje na naših cestah.

Spremljali bomo vzpone in padce mož in žena, ki se soočajo s prevrnjenimi tovornjaki, obtičanimi kamioni, ponesrečenimi težkimi tovornimi vozili in okvarami vozil na cestah.

Ti posamezniki, člani podjetij Crouch Recovery in Lantern Recovery, so pripravljeni skočiti v akcijo ob vsaki uri in vsakem vremenu, da bi obvarovali prevoznike in ohranili naše ceste odprte.

Reciklatorji letal (Plane Reclaimers)

Premierno od srede, 15. aprila, ob 22.35. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 16 x 60 min. │ Foto: TCB Media Rights

Kam romajo letala po svoji "smrti"? Nekatera končajo na rjavečih pokopališčih sredi puščave, medtem ko druga po zaslugi čudežev recikliranja "živijo" naprej in se vračajo v zrak.

Ta fascinantna serija nam nudi ekskluziven in edinstven dostop v eno od največjih drobilnic potniških letal na svetu. Spremljali bomo pisano skupino posameznikov, ki dobijo v roke letala po njihovem zadnjem letu, jih oberejo do golega in pripravijo na srečanje z rušilno kroglo.