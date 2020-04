One so bombe (Bombshell)

Charlize Theron, Margot Robbie in Nicole Kidman blestijo v odmevni biografski drami o ženskah, ki so bile žrtve spolnega nadlegovanja izvršnega direktorja televizije Fox News Rogerja Ailesa. Oskar za najboljšo masko in pričesko ter nominaciji za najboljši igralki v glavni in stranski vlogi.

ZDA, Kanada │ 2019 │ 104 min. │ Biografska drama R: Jay Roach│ I: Margot Robbie, Charlize Theron, Nicole Kidman, John Lithgow IMDb: 6,8/10 │ Rotten Tomatoes: 70 % │ Uporabniki Googla: 79 %

Roger Ailes je dolga leta brez posledic spolno napadal in nadlegoval ženske, ki so delale za Fox News. Po njihovih obtožbah za spolne napade jim je bilo za molk ponujeno veliko denarja.

Toda začeten molj se je sčasoma razvil v šepet in nazadnje prerasel v odmeven škandal. Film One so bombe podrobno opisuje to morbidno resnično zgodbo in končen padec Rogerja Aliesa.

"Charlize Theron, Nicole Kidman in John Lithgow so na višku svoje igre v solidnem povzetku spolnega nadlegovanja na Fox News." Richard Roeper, Chicago Sun-Times

Oskar: najboljša maska in pričeska. Nominaciji za oskarja: najboljša igralka v glavni vlogi (Charlize Theron) in najboljša igralka v stranski vlogi (Margot Robbie).

"Za seksizem velja naslednje – ta ne diskriminira. Gre za predsodek enakih možnosti, ki presega zgodovinsko, kulturno in politično pripadnost. Film One so bombe se tega zaveda." Manohla Dargis, New York Times

Napovednik filma One so bombe:

Zanimivosti: Kayla Pospisil ( Margot Robbie ) je edini osrednji lik v filmu, ki ne temelji na resnični osebi, temveč predstavlja kombinacijo resničnih ljudi in njihovih izkušenj.



) je edini osrednji lik v filmu, ki ne temelji na resnični osebi, temveč predstavlja kombinacijo resničnih ljudi in njihovih izkušenj. V filmu igrajo tri prejemnice oskarja – Charlize Theron (Megyn Kelly), Nicole Kidman (Gretchen Carlson) in Allison Janney (Susan Estrich) –, medtem ko sta bila John Lithgow (Roger Ailes) in Margot Robbie pred tem dvakrat nominirana za to nagrado.

(Megyn Kelly), (Gretchen Carlson) in (Susan Estrich) –, medtem ko sta bila (Roger Ailes) in Margot Robbie pred tem dvakrat nominirana za to nagrado. Izvirni naslov filma se je glasil Fair and Balanced (Pravičen in uravnotežen), kar je bil nekdanji slogan televizije Fox News, vendar so se producenti pozneje odločili, da ga spremenijo v Bobmshell (One so bombe).

Kazu Hiro si je s tem filmom prislužil svojega drugega oskarja. Prvega je prejel za biografsko dramo Najtemnejša ura (2017), v kateri je igralca Garyja Oldmana preobrazil v Winstona Churchilla.

si je s tem filmom prislužil svojega drugega oskarja. Prvega je prejel za biografsko dramo Najtemnejša ura (2017), v kateri je igralca Garyja Oldmana preobrazil v Winstona Churchilla. Margot Robbie in Allison Janney sta bili soigralki že v biografski drami Jaz, Tonya (2017).

