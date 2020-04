Filmi, ki vas bodo popeljali med zvezde

Planet teme (Pitch Black, 2000)

Akcijska ZF-grozljivka spremlja posadko tovornega vesoljskega plovila, ki v zapor prevaža nevarnega zločinca Richarda B. Riddicka (Vin Diesel). Ko mora plovilo zasilno pristati na navidezno osamljenem planetu, Riddick pobegne … • V četrtek, 16. 4., ob 21. uri na TV 1000.*

Marsovec (The Martian, 2015)

Matt Damon v hvaljeni vesoljski pustolovščini Ridleyja Scotta o astronavtu, ki obtiči na Marsu. Ob pičlih zalogah se mora zanesti na lastno iznajdljivost in razsodnost, da preživi in se domisli, kako tiste na Zemlji opozoriti, da je še živ. Sedem nominacij za oskarja, tudi za najboljši film in najboljšega igralca. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Peti element (The Fifth Element, 1997)

Piše se leto 2263 in zlo ogroža vesolje. Edini način, kako rešiti človeštvo, je peti element, ki se pojavi vsakih pet tisoč let. Znanstveniki ga uspejo rekonstruirati v obliki ženske z imenom Leeloo, tej pa pomaga preživeti nekdanji narednik in zdajšnji taksist. Glavne vloge v ZF-spektaklu Luca Bessona so odigrali Bruce Willis, Milla Jovovich in Gary Oldman. • V ponedeljek, 20. 3., ob 13.35 na CineStar TV Action & Thriller.

Apollo 11 (2019)

Še nikoli prej videno video gradivo iz Nasinih arhivov nam ponudi poglobljen vpogled v prelomno misijo pristanka na Luni – od priprav na izstrelitev Apolla 11 do trenutka, ko je kapsula s posadko varno pristala na Zemlji. • V videoteki DKino.

Bacek Jon film: Farmagedon (Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, 2019)

Priljubljen bacek Jon v svoji drugi celovečerni pustolovščini pomaga prikupni Nezemljanki, da bi se vrnila domov, načrte pa jima poskuša preprečiti zlovešča vladna organizacija. • V videoteki DKino.

Vesolje med nama (The Space Between Us, 2017)

Na prvi misiji kolonizacije Marsa ena od članic odprave med rojevanjem umre, ne da bi razkrila, kdo je otrokov oče. Šestnajst let pozneje mladenič odpotuje na Zemljo, da bi poiskal očeta, tam pa spozna mladenko Tulso, ki mu pomaga odkriti, kdo je in kam spada. • V sredo, 22. 4., ob 19.30 na CineStar TV Premiere 1.

Lucy na nebu (Lucy in the Sky, 2019)

Astronavtka Lucy Cola (oskarjevka Natalie Portman) je vse svoje napore vlagala v trening, ki ji je omogočil, da se je lahko odpravila na misijo v vesolje. Toda transcendentna izkušnja ji popolnoma spremeni življenje, po vrnitvi na zemljo pa začne počasi začne izgubljati stik z resničnostjo. • V videoteki DKino.

Peščeni planet (Dune, 1984)

ZF-pustolovščina, ki jo je David Lynch posnel po istoimenskem romanu Franka Herberta, se dogaja na planetu sipin in peščenih črvov ter pripoveduje zgodbo o skupini svobodnjakov, ki želijo ssvoj planet osvoboditi izpod jarma vladajočih sil. • V četrtek, 16. 4., ob 22. uri na HRT 3.**

Potniki (Passengers, 2016)

Jennifer Lawrence in Chris Pratt sta v ZF-spektaklu režiserja Igre imitacije upodobila potnika vesoljske ladje, ki se med potovanjem na oddaljen planet prezgodaj prebudita iz hibernacije. Nominaciji za oskarja za najboljšo izvirno filmsko glasbo (Thomas Newman) in najboljšo scenografijo. • V videoteki DKino.

Astronavt (Astronaut: The Last Push, 2013)

Ko tragična nesreča prekine prvo človeško odpravo na Jupitrove lune, se mora osamljen astronavt povsem sam vrniti na Zemljo. • V torek, 14. 4., ob polnoči na SciFi.*

Jekleno nebo (Iron Sky, 2012)

Znanstvenofantastična črna komedija o nacistih, ki po koncu 2. svetovne vojne zbežijo na temno stran Lune in se leta 2018 vrnejo na Zemljo. Glasbo za film je prispevala slovenska glasbena skupina Laibach. • V videoteki DKino.

Čas po Zemlji (After Earth, 2013)

Tisočletje po tem, ko je bilo človeštvo prisiljeno zapustiti Zemljo, oče Cypher in njegov 13-letni sin Kitai (Will in Jaden Smith) pristaneta na tem sovražnem planetu. Ker je oče poškodovan, se mora sinodpraviti na nevarno pot, da bi priklical pomoč. • V ponedeljek, 13. 4., ob 2.20 na AXN.*

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA CineStar TV Action & Thriller 224 NE AXN 229 DA SciFi 253 DA HRT 3** 707 NE TV 1000 218 DA CineStar TV Premiere 1 219│ 220 (HD) NE

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.