Naravne zanimivosti od Walesa do Rusije in Černobila ter naprej

Dokumentarna serija Lov na ruskega tigra vam bo predstavila veličastno divjo mačko, ki svobodno živi v divjih gozdovih ruskega daljnega vzhoda. Foto: Off the Fence

Wales: dežela divjine – 1. del (America's Wild Seasons)

Premierno od sobote, 4. aprila, ob 14. uri. │ Foto: Magnify Media

Wales je mozaik habitatov, ki ga krasi najdaljša reka v Združenem kraljestvu, 2.700 kilometrov obale in petnajst gora, višjih od 900 metrov. Od divjih močvirij do bujnih kmetijskih zemljišč in pečinastih obal, do starodavnih gozdov – noben drug predel Združenega kraljestva ne vsebuje tako raznolikih divjih zaščitenih habitatov.

Ena petina Walesa - od razgibanih gora Snowdonije do osupljive obale Pembrokeshire - je razglašena kot nacionalni park, in v Walesu živi neverjetnih 50 tisoč različnih živalskih vrst. Za mnoge, kot so rjavi škarnik, velika pliskavka in evropski dihur, je ta država pomembno zatočišče.

Vsaka epizoda prikazuje trenutke, ki so najznačilnejši za določen letni čas – rojstvo in regeneracija v pomladnih mesecih, odraščanje in ustvarjanje novega življenja čez poletje, priprave na spremembe v jesenskih dneh in preživljanje zime.

Lov na ruskega tigra (Hunt For The Russian Tiger)

V soboto, 11. aprila, ob 19. uri. │ Št. epizod: 1 x 60 min. │ Foto: Off the Fence

Britanski ekolog in raziskovalec divjine Chris Morgan je uspel izslediti številne velike plenilce v nekaterih najbolj divjih in odročnih predelih sveta. Toda zdaj je pred svojim največjim izzivom do zdaj – najti in posneti mora sibirskega tigra, ki svobodno živi v divjih gozdovih ruskega daljnega vzhoda.

Dolgo je bilo splošno sprejeto, da te največje mačke na svetu ni možno posneti v njenem naravnem okolju, dokler ni korejski kamerman Sooyong Park svetu predstavil izjemne posnetke, potem ko je več let preživel v tamkajšnjem gozdu.

Da bi ujel te izjemne posnetke, je Sooyong več let sledil tigrom na njihovem velikanskem teritoriju. V oddaji Sooyong Park razkrije Chrisu, kako je izsledil tigre, kar samo še dodatno priča o obsegu njegovega dosežka.

Superveterinar – 2. del

Premierno vsako popoldne med tednom od ponedeljka, 20. aprila, ob 16.25. │ Foto: Banijay Rights

Spremljajte strastnega nevrokirurga Noela Fitzpatricka in ekipo več kot 200 veterinarjev, medicinskih tehnikov in fizioterapevtov, ki skozi izredno zapletene veterinarske izzive dvigujejo tehnike življenjsko pomembnega zdravljenja na povsem novo raven.

Serija prikazuje surova čustva, dramo in veselje v kliniki Fitzpatrick Referrals. Noelova ekipa vedno najde izjemne in inovativne rešitve, da bi živalim rešili življenje in telo, ter prinaša upanje in mir mnogim družinam, ki jim je bilo rečeno, da njihovega ljubljenčka ni moč rešiti.

Divje reči z Dominicom Monaghanom (Wild Things with Dominic Monaghan)

Premierno od torka, 7. aprila, ob 19. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: ITV Global

V tej izvirni seriji o potovanjih se igralec Dominic Monaghan poda na lov na najbolj nevarne, spektakularne in izmuzljive divje živali in žuželke na planetu.

Dominic raziskuje najbolj odmaknjene kotičke planeta – Bolivijo, Madagaskar, Šrilanko, Mozambik in Filipine, če naštejemo le nekatere – in išče največje, najbolj nenavadne in neukrotljive živali na svetu.

Na svoji poti se sreča z barvitimi krajevnimi prebivalci, ekscentričnimi strokovnjaki in celo vrsto bitij, ki bivajo na nenavadnih in čudovitih divjih krajih našega planeta.

Naj bo na lovu za milijonsko četo vojaških mravelj v pragozdovih Ekvadorja, za petami orjaški strupeni stonogi v jamah Venezuele, ali pa soočen iz oči v oči s smrtonosnim škorpijonom v izsušenih puščavah Namibije, ta serija nas nenehno opominja, da je potovanje do teh odročnih krajev tista prava avantura.

Ponovno zavzetje Černobila (Chernobyl Reclaimed)

V nedeljo, 12. aprila, ob 14.15. │ Št. epizod: 1 x 60 min. │ Foto: Off the Fence

Kjer se ljudje odselijo, se divje živali vselijo. Kaj bi se zgodilo, če bi bil svet naenkrat brez ljudi, saj bi ti izginili iz obličja Zemlje? Kako bi se odzvala narava in kako hitro?

Zapuščen kraj na obrobju Evrope razkriva presenetljiv odgovor na to vprašanje. Zapuščena vas se lahko v zelo kratkem času spremeni v zavetišče za rastline, ptice in živali. Sramežljive in redke vrste – med njimi tudi tiste, ki so domnevno na robu izumrtja – tu živijo v dobrem zdravstvenem stanju.

To je današnja slika Černobila. Po največji jedrski katastrofi v zgodovini so to mesto danes zavzele izjemne divje živali in potomci hišnih ljubljenčkov, ki so bili zapuščeni, ko so ljudje zapustili mesto.