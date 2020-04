Bacek Jon film: Farmagedon (Shaun the Sheep Movie: Farmageddon)

ZDA, VB, Francija │ 2019 │ 90 min. │ Animirana komična pustolovščina R: Will Becher, Richard Phelan│ G: Justin Fletcher, Andy Nyman, David Holt IMDb: 6,9/10 │ Rotten Tomatoes: 97 % │ Uporabniki Googla: 89 %

Ko na ozemlje v bližini farme Mossy Bottom strmoglavi vesoljska ladja s prikupno Nezemljanko Lu-Lo, se bacek Jon brez obotavljanja odloči, da ji bo pomagal.

Skupaj se odpravita poiskat njeno izgubljeno vesoljsko plovilo, nobeden od njiju pa ne sluti, da jima sledi skrivnostna vladna agencija, ki se ukvarja z lovom na Nezemljane.

"Zelo smešen film – in neskončno, osvežujoče vesel, kar je prav tako redkost." Jason Bailey, New York Times

"Bistro in silno smešno posvetilo znanstvenofantastičnemu žanru, kot so si ga lahko izmislili in ga izdelali samo geniji 'stop-motion' animacije pri studiu Aardman." Carlos Aguilar, TheWrap

Napovednik filma Bacek Jon film: Farmagedon: Zanimivosti: Bacek Jon film: Farmagedon je samostojno nadaljevanje uspešnice Bacek Jon film (2015), oba celovečerca pa temeljita na izjemno priljubljeni TV-seriji Bacek Jon – izpeljanki kratkih filmov Wallace in Gromit.



Studio Aardman je sicer na velikem platnu debitiral z uspešnico Kokoške na begu (2000), ta pa ostaja najdonosnejši celovečerec, ki so ga posneli z metodo animacije z uporabo glinenih figuric. Farmagedon je prvo celovečerno nadaljevanje v produkciji studia Aardman.



Stoji na steni, v peruti pa drži skodelico za kavo, na kateri je napisano njegovo ime. Ime garaže HG Wheels je posvetilo slovitemu avtorju ZF-romana Vojna svetov H. G. Wellsu.

V filmu lahko sicer zasledimo še številna posvetila ZF-filmom, kot so 2001: Vesoljska odiseja (1968), Bližnja srečanja tretje vrste (1977) in Stik (1997), pa tudi ZF-franšizi Vojna zvezd in Zvezdne steze.

