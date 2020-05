Dobrodošli v filmskem kraljestvu živali

Na mednarodni dan biotske raznovrstnosti – tega zaznamujemo 22. maja – smo na malih zaslonih poiskali animirane in igrane filme, v katerih kraljujejo najrazličnejše živali – od drobnih žuželk do obeh upodobitev zgodbe o veličastni divji mački, ki si je prislužila naziv kralj živali.

Življenje žuželk (A Bug's Life, 1998)

Drugi Pixarjev računalniško animiran celovečerec po prelomnem Svetu igrač (1995) pripoveduje o miroljubni koloniji mravelj, ki se je prisiljena podrejati oblastnim in pohlepnim kobilicam, dokler usode v svoje roke ne vzame pogumen mravljinček Šviga. • V četrtek, 21. 5., ob 10.40 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Čebelica Maja (2014) in Čebelica Maja: Medene igre (2018)

Čebelica, ki že desetletja osrečuje različne generacije otrok, je do zdaj nastopila v dveh animiranih celovečercih. V prvem filmu mora Maja s pomočjo najboljšega prijatelja Vilija rešiti kraljico in poiskati izgubljen materin mleček, v nadaljevanju pa se naslovna junakinja udeleži Medenih iger. • Sinhronizirani različici filmov sta na voljo v videoteki DKino.

Ratatouille (2007)

Z oskarjem nagrajena Pixarjeva animirana pustolovščina spremlja podganjega samčka Remyja, ki si želi uresničite svoje sanje in postati slaven kuharski mojster, ker pa podgane ne smejo v kuhinjo, sklene zavezništvo z nerodnim kuharjem Linguinijem in pariško kulinarično srenjo obrne na glavo. • V petek, 22. 5., ob 20. uri na Planet.*

Knjiga o džungli (The Jungle Book, 2016)

Režiser Iron Mana Jon Favreau predstavlja spektakularno upodobitev klasične zgodbe Rudyarda Kiplinga o dečku iz džungle, ki se v družbi dveh najboljših prijateljev, panterja Bagire in medveda Baluja, odpravi na pot samospoznavanja. • V nedeljo, 17. 5., ob 16.15 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov 2 (The Secret Life of Pets 2, 2019)

V nadaljevanju animirane uspešnice iz leta 2016 znova spremljamo kužka Maksa in njegove živalske prijatelje. V njihovih življenjih se zgodijo velike spremembe, kosmati junaki pa so se prisiljeni spopasti s svojimi največjimi strahovi. • V videoteki DKino si lahko ogledate sinhronizirano in podnaslovljeno različico filma.

Čudežni park (Wonder Park, 2019)

Animirana komična pustolovščina pripoveduje zgodbo o deklici z bujno domišljijo, ki odkrije neurejen zabaviščni park in poskuša vanj s pomočjo govorečih živali znova vnesti nekaj čarobnosti. • V ponedeljek, 18. 5., ob 10.25 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Kosmato maščevanje (Furry Vengeance, 2010)

Gozdne živali se pod vodstvom iznajdljivega rakuna uprejo nepremičninskemu posredniku, ki želi na njihovih domovih zgraditi stanovanjsko sosesko. Glavno vlogo v tej družinski komediji je odigral zvezdnik Mumije Brendan Fraser. • V soboto, 23. 5., ob 12.55 na Planet.*

Medvedji slapovi (Grizzly Falls, 1998)

Zanimiva pustolovščina pripoveduje o nenavadni vezi, ki se splete med grizlijevo samico in dečkom, čigar oče je ugrabil njune mladiče. Medvedja mama človeškega posvojenca uči iskati hrano in ga ščiti, kot bi ščitila svoje mladiče. • V nedeljo, 24. 5., ob 14.40 na Kino.*

Levji kralj (The Lion King, 1994)

Zgodba enega od najbolj priljubljenih Disneyjevih muzikalov spremlja težavno odraščanje Simbe, levjega mladiča, ki sredi življenjskega kroga komaj čaka, da postane novi kralj živali. Animirana uspešnica je prejela oskarja za najboljšo izvirno filmsko pesem in najboljšo izvirno glasbeno podlago. • V sredo, 20. 5., ob 7.20 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Levji kralj (The Lion King, 2019)

Disneyjeva digitalna priredba Levjega kralja v režiji zgoraj omenjenega Jona Favreauja je s pomočjo vrhunske tehnologije po 25 letih znova oživila priljubljene živalske like in si prislužila nominacijo za oskarja za najboljše posebne učinke. • V sredo, 27. 5., ob 16.05 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Kino 219│ 220 (HD) DA