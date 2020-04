Pasji smisel življenja 2 (A Dog's Journey)

Po knjižni uspešnici W. Brucea Camerona posneto nadaljevanje filma Pasji smisel življenja spremlja nove reinkarnacije psička Baileyja in odkrivanje smisla lastnega obstoja skozi življenja ljudi, ki jih sreča.

ZDA │ 2019 │ 104 min. │ Družinska komična drama R: Gail Mancuso│ I: Dennis Quaid, Josh Gad, Marg Helgenberger, Kathryn Prescott IMDb: 7,4/10 │ Rotten Tomatoes: 50 % │ Uporabniki Googla: 94 %

Psiček Bailey je doživel že štiri reinkarnacije v štiri različne pasme, zadaj pa uživa na kmetiji v Michiganu s svojo družino v sestavi Ethana, njegove žene Hannah in njune vnukinje CJ.

Preden zapusti to življenje, obljubi Ethanu, da bo spremljal CJ in jo čuval za vsako ceno. Bailey z deklico ustvari nepretrgano vez in tako odkrije svoje novo poslanstvo …

"Približno na polici filma se zavemo, kako globoko se Mancuso in ekipa poglobita v smisel tega pasjega življenja. Gre za to, kako lahko psi zapolnijo luknjo v vašem srcu, ki jo je morda zapustil človek." Katie Walsh, Los Angeles Times

"Tako kot bodo številni drugi, sem tudi jaz užival ob filmu na razdvojen način, ki se dotika bistva domišljije – na pol sem verjel temu, za kar sem želel, da je resnično, in sprejemal čustveno manipulacijo, kadarkoli je bilo to mogoče." Joe Morgenstern, Wall Street Journal

Napovednik filma Pasji smisel življenja 2: Zanimivosti: Tako kot predhodnik, film Pasji smisel življenja (A Dog's Purpose, 2017), tudi nadaljevanje temelji na istoimenski knjižni uspešnici W. Brucea Camerona , avtor knjižne predloge pa je tudi scenarist filma.

, avtor knjižne predloge pa je tudi scenarist filma. Marg Helgenberger in Dennis Quaid sta upodobila zakonca že v komični drami V dobri družbi (2004).

in sta upodobila zakonca že v komični drami (2004). Pet dni pred premiero filma, 11. maja 2019, je za rakom umrla predhodnica Helgenbergerjeve v vlogi Hannah, igralka Peggy Lipton .

. Psičku Baileyju je, tako kot njegovim prejšnjim utelešenjem, glas posodil Josh Gad .

Film so snemali pod delovnim naslovom Molly in Max.

Pasji smisel življenja 2 je celovečerni režijski prvenec z dvema emmyjema nagrajene dolgoletne režiserke serij Midve z mamo, Sodobna družina in 30 Rock Gail Mancuso.

