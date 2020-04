Spektakularne filmske upodobitve knjižnih del

Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic – tega praznujemo 23. aprila – smo na malih zaslonih poiskali odmevne celovečerne priredbe priljubljenih literarnih del za otroke, mladino in odrasle.

Dom gospodične Peregrine za nenavadne otroke (2016)

Priredbo uspešnega domišljijskega romana Ransoma Riggsa o nevsakdanji sirotišnici, v kateri domujejo otroci z nadnaravnimi sposobnostmi, je režiral Tim Burton, glavne vloge v filmu pa so odigrali Eva Green, Ella Purnell, Samuel L. Jackson, Asa Butterfield, Allison Janney in Judi Dench. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Služkinje (The Help, 2011)

Zgodovinska drama, ki so jo posneli po knjižni uspešnici avtorice Kathryn Stockett, o treh zelo različnih in izjemnih temnopoltih ženskah, ki so v Misisipiju v 60. letih s skrivnim literarnim projektom zamajale družbena prepričanja. Octavia Spencer je za stransko vlogo prejela oskarja. • V sredo, 29. 4., ob 21. uri na FOX Life.*

Serija filmov o Harryju Potterju

Sirota Harry Potter (Daniel Radcliffe), kreacija pisateljice J. K. Rowling, na svoj 11. rojstni dan izve, da je sin mogočnih čarovnikov in ima tudi sam edinstvene sposobnosti čaranja. Na šoli za čarovnike Bradavičarki ga čaka pustolovščina, kakršne še ni doživel … • Od ponedeljka, 27. 4., do četrtka, 30. 4., po 6. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Magične živali (Fantastic Beasts and Where to Find Them, 2016)

Ustvarjalci filmov o Harryju Potterju predstavljajo domišljijsko pustolovščino o nadobudnem čarodeju (Eddie Redmayne), ki se mu življenje postavi na glavo, potem ko v New Yorku izgubi kovček z magičnimi živalmi. Film je scenaristični prvenec avtorice knjižne predloge J. K. Rowling. • V ponedeljek, 20. 4., ob 16.50 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Magične živali: Grindelwaldova hudodelstva (2018)

Druga od petih povsem novih pustolovščin iz čarovniškega sveta avtorice J. K. Rowling sledi poskusom Albusa Dumbledora (Jude Law) in Salamanderja Scamandra (Redmayne), da bi preprečila zlobne načrte mogočnega čarovnika Gellerta Grindelwalda (Johnny Depp). • V ponedeljek, 20. 4., ob 19. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Lorax (The Lorax, 2012)

Animirana uspešnica temelji na zgodbi Dr. Seussa o brkatem, nenavadnem in nekoliko strogem varuhu gozda. Ta vas bo opomnil, da za naš planet še obstaja upanje in da ga lahko rešimo pred ekološkim uničenjem, ki sta ga povzročila pohlep in brezobzirnost ljudi. Film je sinhroniziran v slovenščino. • V petek, 24. 4., ob 20. uri na Planet.*

Trilogija Hobit

Peter Jackson se je po uspehu trilogije Gospodar prstanov znova vrnil v Srednji svet in po romanu J. R. R. Tolkiena posnel še eno domišljijsko trilogijo. Zgodba je postavljena v čas pred dogodki iz Gospodarja prstanov in spremlja izvirno dogodivščino mladega hobita Bilba Bisagina v podobi Martina Freemana. • V videoteki DKino.

Knjiga o džungli (The Jungle Book, 2016)

Najnovejša upodobitev klasične zgodbe Rudyarda Kiplinga o dečku iz džungle, ki se v družbi dveh najboljših prijateljev, panterja Bagire in medveda Baluja, odpravi na pot samospoznavanja. Film je režiral Jon Favreau, živalskim likom pa so glasove posodili Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyongo'o in Scarlett Johansson. • V petek, 24. 4., ob 16.30 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ime rože (The Name of the Rose, 1986)

Zgodba znamenitega romana Umberta Eca in priredbe Jeana-Jacquesa Annauda je umeščena v srednjeveški samostan v 13. stoletju. Tam frančiškan Viljem (Sean Connery) in njegov učenec Adson (Christian Slater) preiskujeta serijo nepojasnjenih smrti, kmalu pa odkrijeta zaroto, v katero so vpleteni tudi predstavniki inkvizicije. • V sredo, 29. 4., ob 21.05 na Planet 2.*

Parfum: Zgodba o morilcu (Perfume: The Story of a Murderer, 2006)

Triler, ki ga je Tom Tykwer posnel po kultnem romanu Patricka Süskinda, spremlja mladeniča brez lastnih vonjav in z izjemnimi vohalnimi sposobnostmi, ki v iskanju popolnega vonja prestopi mejo razsodnosti in začne ubijati mladenke. V filmu igrajo Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman, Rachel Hurd-Wood. • V petek, 1. 5., ob 21. uri na FOX Movies.*

Jej, moli, ljubi (Eat Pray Love, 2010)

Uspešna sodobna ženska Liz Gilbert (Julia Roberts) se po boleči ločitvi in osebni krizi odloči spremeniti svoje življenje in odpotovati okoli sveta. V treh deželah – Italiji, Indiji in na Baliju – bo spoznavala kulinarične užitke, raziskovala moč molitve in iskala notranji mir. Romantična drama temelji na istoimenskih spominih avtorice Elizabeth Gilbert. • V soboto, 25. 4., ob 15.15 na AXN.*

Horton (Dr. Seuss' Horton Hears a Who!, 2008)

Še ena zgodba izpod peresa Dr. Seussa pripoveduje o Hortonu, prijaznem slonu, ki nekega dne sliši klic na pomoč z drobnega prašnega delca. Ko pogleda pobližje, odkrije civilizacijo neznatnih bitij, ki živijo na njem. Spoprijatelji se z njimi in obljubi, da bo varoval njihov drobni svet. Glavnima likoma sta posodila glas Jim Carrey in Steve Carell. • V sredo, 22. 4., ob 7.45 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

